Após bastidores agitados, Flamengo e Atlético fazem duelo no Maracanã

Depois de uma semana intensa fora dos gramados, Flamengo e Atlético-MG fazem confronto neste domingo (27), às 20h30, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vai muito bem dentro de campo, mas teve uma polêmica com o chefe do departamento médico, enquanto o Galo viu diversos jogadores notificarem o clube por falta de pagamentos.

O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, com 33 pontos, um a menos que o líder Cruzeiro. Do outro lado, o Atlético está na nona posição, com 20 pontos, e acumula duas derrotas consecutivas. O time busca uma recuperação e se inspira na classificação heroica nos pênaltis pela Sul-Americana.

Flamengo e o departamento médico

A polêmica envolvendo o Flamengo foi com relação a José Luiz Runco, então chefe de departamento médico do Flamengo. Em mensagem no grupo de Whatsapp com figuras importantes do clube, o médico afirmou que De la Cruz tem uma “lesão crônica e irreparável”. Além disso, ele criticou a gestão anterior pela contratação do atleta. O caso gerou insatisfação de jogadores, como Arrascaeta, que demonstrou apoio ao compatriota. O staff do jogador

“Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado”, escreveu Runco em mensagem.

Com isso, o Flamengo optou por desligar José Luiz Runco do cargo. Até o momento, o clube não informou o novo chefe de departamento médico. Depois disso, o Flamengo tentou passar tranquilidade dentro de campo e venceu o Bragantino, fora de casa. Agora, com os ânimos menos aflorados, o time vai busca da liderança do Brasileirão.

Semana antes, o Flamengo também se encontrava em situação complicada com extracampo. O diretor de futebol, José Boto, sofreu críticas por conta da demora em contratações. Porém, o português agilizou as conversas e fez acordo com jogadores sólidos no futebol, o que chamou atenção.

Atlético com atraso de pagamentos

Do outro lado, o Atlético-MG também passou por um momento delicado na semana. Jogadores como, Gustavo Scarpa, Arana, Igor Gomes, Gabriel Menino e Júnior Santos notificaram o clube extrajudicialmente por falta de pagamentos, como salários, direito de imagem e luvas. Além deles, Rony requeriu os mesmo direitos, mas queria rescindir com o Galo. No entanto, após conversa com o técnico, o atacante mudou de ideia e segue no clube.

Depois disso, o sócio da SAF do Atlético, Rubens Menin, realizou o pagamento e quitou as dívidas. O empresário teve uma conversa com os jogadores no treino de quarta-feira, na Arena MRV. A cúpula alvinegra conversou com os atletas no vestiário, com todos os jogadores sentados, enquanto Rubens, Renato e Sérgio ficaram de pé, ao lado dos diretores Paulo Bracks e Victor.

Diante do Bucaramanga, o time ainda viu um protesto da torcida antes da bola rolar. Alguns jogadores foram alvos de vaia da torcida atleticana. “Rony mercenário, Rony mercenário” e “Ei, Rony, vai tomar no c*” foram os xingamentos direcionados ao atacante, enquanto Scarpa foi chamado de “otário”. Por fim, o Galo venceu os adversários nos pênaltis com brilho de Everson. Agora, o time busca os três pontos fora de casa para afastar de vez uma crise por conta de resultados.

