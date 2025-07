Fluminense tem a missão de quebrar jejum no Morumbis para reagir no Brasileirão

Fluminense derrotou o São Paulo, no Morumbis, no Brasileirão de 2019 - (crédito: Foto: Mailson Santana/FFC)

O Fluminense ainda não venceu desde que retornou da disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Com isso, após três derrotas consecutivas no Maracanã, a equipe carioca fará seu primeiro jogo como visitante no Brasileirão desde a volta ao país e terá a missão de quebrar um jejum de quase seis anos sem vencer o São Paulo no Morumbis.

Dessa forma, o duelo de tricolores ocorre neste domingo (27), às 16h (de Brasília), pela 17ª rodada. O time de Laranjeiras não vence o adversário desde 2019, quando voltou com os três pontos na bagagem, com um triunfo por 2 a 0, com gols de Marcos Paulo, que já jogou no time paulista, e Digão. Desde então, foram dois empates e três derrotas.

Sem Arias, vendido ao Wolverhampton, o técnico Renato Gaúcho tenta fazer a equipe ser mais eficiente. Depois do revés para o Palmeiras, no Rio de Janeiro, o profissional destacou que o elenco precisa ter o mesmo foco e concentração que apresentou em solo norte-americano. Diante do Alviverde, a virada ocorreu após duas falhas individuais, de Fábio e Martinelli.

Enquanto não contrata um peça de reposição para o colombiano, o comandante busca soluções internas. A tendência é que ele escolha uma trinca de volantes, semelhante ao que apresentou na estreia no torneio da Fifa, contra o Borussia Dortmund. Hércules, Martinelli, Nonato e Bernal disputam três vagas. No ataque, que tem deixado a desejar, John Kennedy briga por uma vaga.

Paulo Henrique Ganso, por sua vez, está recuperado e entrou no segundo tempo contra o Alviverde. No entanto, perdeu espaço no Mundial e ainda não conseguiu ter regularidade depois de voltar aos gramados. Vale lembrar que ele passou por uma cirurgia no coração no primeiro trimestre do ano.

Últimos confrontos entre São Paulo e Fluminense no Morumbis

1 – São Paulo 2 x 1 Fluminense – Brasileirão 2024

2 – São Paulo 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2023

3 – São Paulo 2 x 2 Fluminense – Brasileirão 2022

4 – São Paulo 0 x 0 Fluminense – Brasileirão 2021

5 – São Paulo 3 x 1 Fluminense – Brasileirão 2020

6 – São Paulo 0 x 2 Fluminense – Brasileirão 2019

