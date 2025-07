Envergonhado após goleada, técnico sincerão promete doar salário

Robert Moreno ficou indignado com o desempenho do próprio time - (crédito: Reprodução / Instagram)

O espanhol Robert Moreno, que comandou interinamente a seleção da Espanha em 2019, vive um início conturbado à frente do Sochi, da Rússia. Após a derrota por 4 a 0 para o Akron, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Russo, o treinador desabafou e criticou duramente o desempenho do elenco. E foi além. Prometeu, inclusive, doar parte do salário como “pedido de desculpas”.

“O time precisa devolver pelo menos metade do salário. Eu vou doar metade do meu. E se o contrato não permitir, farei a doação mesmo assim. Não merecemos esse dinheiro”, disse Moreno, visivelmente irritado após a partida.

O Sochi já havia perdido na estreia do campeonato por 3 a 0 para o Lokomotiv Moscou. Com duas goleadas sofridas e nenhum gol marcado, o treinador admitiu constrangimento com a situação.

“É vergonhoso e desonroso. Nunca me senti tão envergonhado em toda a minha carreira como treinador. Quero pedir desculpas ao clube, à comissão técnica, à diretoria e, acima de tudo, aos nossos torcedores”, completou.

Com o pior saldo de gols da competição até o momento, o Sochi ocupa as últimas posições na tabela e busca reação imediata para evitar uma crise ainda maior.

