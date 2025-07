Especialistas elogiam atacante Samuel Lino, novo reforço do Flamengo

O Flamengo acertou, na última sexta-feira (25), a contratação do atacante Samuel Lino. O Rubro-Negro vai pagar ao Atlético de Madrid 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) mais bônus por metas para ter o jogador no elenco. Ele é mais um reforço do clube, que já conta com Saúl e Emerson Royal. Jorge Carrascal, aliás, é aguardado nos próximos dias.

“Samu”, como a torcida rubro-negra já chama o jogador, chega com potencial para ser titular imediato. Atuando principalmente como ponta esquerda, o brasileiro também já desempenhou a função de ala em linha de cinco, o que aumenta suas possibilidades dentro do elenco rubro-negro. A expectativa é de que jogue na ponta.

Diante disso, o Jogada10, então, pediu a opinião de jornalistas esportivos sobre a decisão do Flamengo em contratar Samuel Lino. Não houve divergência de opiniões.

Confira as respostas:

Mauro Beting – Jornalista e comentarista

Excelente contratação, mais uma do Flamengo. Samuel Lino é um cara que pode jogar como ala, como normalmente não joga o Filipe Luís, mas joga melhor aberto pelo lado esquerdo. Como lateral não é o caso, até porque o Flamengo tem três excelentes opções com o Alex Sandro, Viña e o Ayrton Lucas. Agora, como ala pelo lado esquerdo, como não tem sido, por exemplo, Everton Cebolinha, Samuel funciona e muito. Ótima contratação”.

João Carlos Assumpção, o ‘Janca’ – Jornalista e documentarista

“Acho uma ótima contratação. Teve boa passagem pelo futebol português e depois pelo espanhol, goza de toda confiança do Filipe Luís e vem para ocupar uma posição em que pode fazer toda a diferença para o Flamengo. Com um calendário cheio como o nosso e várias competições simultâneas, o Flamengo, que considero hoje o melhor time brasileiro, fica ainda melhor.”

Renan Moura – Jornalista e na cobertura do Flamengo

Acho que será um jogador que irá somar muito ao Flamengo principalmente pela versatilidade. Filipe Luis procurava um jogador com as características dele. Chega já ciente do tamanho e pressão no Flamengo após uma passagem pela base. Um grande acerto do clube e jovem ainda, com totais condições de se tornar um dos principais nomes da nova geração vitoriosa do Flamengo.

André Hernan – Jornalista e comentarista

Eu achei uma grande contratação do Flamengo. Um jogador que é da base, mas se potencializou demais jogando na Europa, principalmente no Atlético de Madrid. É um jogador que faz tanto lateral, como ala, ponta, jogador de pé direito, um jogador que quebra linha e dá muito ritmo, muita velocidade e tem recomposição. Então, é um jogador extremamente tático, acho que o Filipe Luís com certeza o acompanhou no Atlético de Madrid e vinha acompanhando a carreira dele. Um movimento muito interessante, uma grande contratação.

Marcelo Hazan – Jornalista e narrador

Me parece uma boa investida do Flamengo num jogador forte no um contra um, versátil e com características que casam com o perfil de atacante desejado pelo Filipe Luís, ainda mais por estar saindo do Atlético de Madrid. Também pode fazer outras posições pelo lado esquerdo do campo. Destro, costuma puxar pra dentro pra abrir o campo e finalizar com o pé invertido. Foi eleito melhor jogador da temporada 23/24. A dúvida é se vai justificar um investimento desse tamanho, com o peso de ser a maior contratação da história do clube, por 22 milhões de euros (segundo o GE – aproximadamente R$ 143 milhões). Mas acho um bom reforço.

