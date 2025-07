‘Quero separar o Botafogo da parte europeia da Eagle’, diz John Textor

Dono da SAF do Botafogo, John Textor comentou assuntos financeiros do clube após o empate por 1 a 1 com o Corinthians, no último sábado (26), no Nilton Santos. O norte-americano afirmou que quer separar o Alvinegro da “parte europeia” da Eagle Football, que virou alvo de disputa na Justiça dos Estados Unidos.

“Vou falar claramente para todos aqui. O Botafogo está gerando uma quantia significativa de dinheiro e está financiando várias operações de perda do Lyon. Várias matérias que você lê na França que dizem que o Lyon pagou pelos títulos do Botafogo são erradas. Ganhamos dinheiro com títulos, vendas de jogadores e porque somos bons no negócio”, iniciou o mandatário.

“O Botafogo financia a Europa, e não o contrário. Somos uma organização auditada por empresas do maior calibre, fizemos tudo isso para entrar no IPO, não há debate. Não há problema financeiro. Estamos financiando a Europa. Quero separar o Botafogo da parte europeia (Lyon), mas isso é a com diretoria da Eagle”, complementou.

Textor, aliás, reforçou que “quer comprar o Botafogo e tirá-lo da Eagle”. Além disso, o empresário, assim, revelou que há conversas em andamento para saber se comprará ou não o clube mais uma vez.

“Eu não pedi por ajuda. Eu quero comprar o Botafogo de volta e tirá-lo da Eagle. Vou continuar sendo o dono da Eagle, mas acho que seria melhor o Botafogo estando separado. Existem parcerias na Europa que são melhores para o clube. Quando você quer vender, os diretores indicam que você se afaste para evitar conflito de interesse. Não é uma discussão, estamos conversando sobre comprar ou não o clube novamente. Quando isso chegou aqui (Brasil), o clube social disse que não queria mudanças e quer estabilidade depois de 35 anos de instabilidade. Fiquei impressionado”, contou.

Aproximação com Marinakis

Textor, aliás, também respondeu sobre a relação com o empresário Marinakis, que já esteve em tratativas para investir em clubes brasileiros. O norte-americano, portanto, admitiu ter relação próxima com o grego, com quem fechou transferências recentemente. Além disso, ele destacou a importância de ter um parceiro na Premier League, a elite do futebol inglês.

“Eu gosto dele. Há muita conversa sobre nos unirmos porque nosso relacionamento começou no Brasil — ele passou aqui antes de mim. Gostamos de recrutar, negociar e conversar sobre jogadores juntos. Ele é um dono ousado e muito apaixonado. Tenho muita coisa em comum com esse estilo.”

Mais de John Textor

Botafogo vai fazer parte da família do Nottingham Forest?

“Você não necessariamente precisa se unir com alguém para colaborar. Quando eu digo mais parceiros muito tem a ver com a venda do Crystal Palace. Palace nunca foi o parceiro do Botafogo que eu queria que eles fossem. Você não vê jogadores do Botafogo indo para a Premier League. Se você tem um caminho para a Premier League fica mais fácil para recrutar um jogador para o Brasil, você cria um caminho. Mais importante para o Botafogo sobre o que aconteceu no Lyon foi o que aconteceu no Crystal Palace. Eu vendi minhas ações para criar novos caminhos para os jogadores brasileiros para a Premier League. Isso faria o Botafogo continuar sendo bem-sucedido”.

Venda do Crystal Palace

