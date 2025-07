Vídeo: torcida da Roma faz festa no aeroporto para recepcionar Wesley

Wesley foi recebido com festa pela torcida da Roma - (crédito: Reprodução de Vídeo)

O lateral-direito Wesley desembarcou na manhã deste domingo (27) no Aeroporto de Fiumicino, em Roma, e foi recebido calorosamente por dezenas de torcedores da Roma. O jogador, acompanhado da mulher e filho, desembarcou no voo AZ?673 da ITA Airways, vindo do Rio de Janeiro.

Wesley, de 21 anos, está prestes a assinar contrato com a Roma, se tornando a terceira contratação do clube nesta janela de verão. O clube italiano pagará cerca de 25 milhões de euros (R$ 163,4 milhões) ao Flamengo, com chance de 5 milhões (R$ 32,6 milhões) em variáveis de bônus.

Veja o vídeo:

???? La calda accoglienza riservata dai tifosi della #Roma a #Wesley#ASRoma ???????? pic.twitter.com/rmzUbNbrWJ — Il Romanista (@ilRomanistaweb) July 27, 2025

O jogador ainda foi submetido a exames médicos no Campus Bio-Medico, em Roma, antes de seguir para Trigoria onde assinará oficialmente o contrato. Após a burocracia, ele retornará ao Brasil para resolver questões relacionadas ao visto de trabalho. Está previsto para regressar à capital italiana em 31 de julho.

