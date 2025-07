Alcaraz desabafa sobre saída do Flamengo: ‘Não foi minha decisão’

Carlos Alcaraz, atualmente no Everton, abriu o jogo sobre a sua saída do Flamengo e afirma que queria ficar no Rio de Janeiro. Contratado em agosto de 2024 junto ao Southampton-ING por 19 milhões de euros (R$ 117 milhões na cotação da época), o argentino disputou apenas 19 jogos, com três gols e duas assistências, antes do empréstimo ao Everton, em fevereiro.

“Não tenho muito o que dizer. O pouco tempo que passei no Flamengo foi muito bonito, tenho muito carinho pela torcida. Só tenho que dizer que tudo que disseram de mim é mentira. Falaram muitas coisas de mim. Filipe (Luís), (José) Boto e eu sabemos por que eu decidi sair. Só isso. Que as pessoas fiquem tranquilas. Eu realmente queria ficar no Flamengo, queria ficar porque sei o nível de jogador que sou. Tentaram colocar as pessoas contra mim”, afirmou à “ESPN”.

“Só tenho a agradecer à torcida do Flamengo, no pouco tempo que tive sempre me fizeram me sentir querido, sempre me mandaram mensagens de apoio. Só agradecer por esse tempo e que saibam que eu sempre quis ficar no Flamengo e que não foi decisão minha sair”, destacou.

Alcaraz foi emprestado em janeiro ao Everton, que em maio acionou a cláusula de opção de compra. Depois, o clube ingleses o contratou em definitivo por 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões) e mais 3 milhões de euros em bônus (R$ 19 milhões).

“A verdade é que em todos os clubes que passei fui bem. E não foi o caso neste. Sempre que coloquei a camisa do Flamengo, sabia a responsabilidade que tinha, o que tinha que fazer. Depois que falaram que não encontraram a posição, obviamente que não gostei. Sou jogador e posso me acomodar em qualquer posição”, complementou.

Alcaraz pelo Everton

Desde fevereiro nos Toffes, Alcaraz, aliás, ajudou a equipe na arrancada contra o rebaixamento na Premier League. Ao todo, em 16 jogos, ele contribuiu com dois gols e três assistências na reta final da última temporada.

O Everton terminou o Campeonato Inglês na 13ª colocação com 43 pontos em 38 jogos. O meia, aliás, também soma passagens por Southampton-ING, Juventus-ITA e Racing-ARG, onde começou a carreira.

