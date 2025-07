Al-Nassr de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo fecha contratação de João Félix

João Félix, que pertencia ao Chelsea e estava no Milan, ficou próximo de voltar para o Benfica. No entanto, o Al-Nassr o fez mudar completamente de rota. O clube saudita pagará 30 milhões de euros (cerca de R$ 196 milhões) para contratar o jogador, que encontrará os portugueses Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo.

Porém, há cláusulas impostas pelo Chelsea, detentor de seus direitos econômicos. Isto, assim, pode fazer com que os valores da venda cheguem até a 50 milhões de euros (R$ 326 milhões). A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Oferecendo um projeto mais atraente para Félix, o Al Nassr “roubou” a contratação do Benfica, avançando imediatamente nas negociações com o jogador sobre os termos pessoais de um contrato. João Félix realizará exames médicos para se juntar ao Al-Nassr nos próximos dias, antes de assinar seu contrato de dois anos.

João Félix chegou ao Chelsea em 2024 por 52 milhões de euros (cerca de R$ 340 milhões). A equipe londrina gostaria de receber 54 milhões de euros para negociar Félix, mas entende que no momento o valor de mercado do português está abaixo do pedido.

Em maio de 2025, o Flamengo demonstrou interesse na contratação de João Félix. No entanto, as negociações não avançaram, e o acordo acabou não se concretizando. O português era considerado um “sonho” para o diretor esportivo José Boto. Porém, o jogador gostaria de seguir na Europa.

João Félix teve vários empréstimos

Nos últimos dois anos, o atacante acumulou experiências por empréstimo no Chelsea, no Barcelona e mais recentemente no Milan. No clube inglês, chegou com altas expectativas, mas teve dificuldades para se adaptar ao sistema de jogo e perdeu espaço. Depois disso, o português foi para Milan no mercado de inverno europeu. A estreia no clube italiano foi promissora, com um gol que garantiu vitória da equipe. Contudo, novamente o rendimento caiu ao longo dos jogos.

