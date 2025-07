Bayern de Munique insiste e chega a acordo com Liverpool por Luis Díaz

O Bayern de Munique finalizou a contratação de Luis Díaz por 75 milhões de euros (R$ 490 milhões na cotação atual) — valor que inclui bônus por metas — junto ao Liverpool. Com tudo acordado, o atacante colombiano, de 28 anos, vai assinar contrato com os alemães até meados de 2029 e se apresentará à equipe nos próximos dias para realizar os exames médicos.

A diretoria do clube bávaro insistiu na investida após o Liverpool recusar uma proposta inicial de 67,5 milhões de euros (cerca de R$ 441.1 milhões). A persistência surtiu efeito e, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os alemães chegaram a um desfecho positivo junto aos ingleses neste domingo (27).

Entende-se que Díaz chegará como um dos pilares do processo de reformulação do setor ofensivo do time alemão. Isso porque os alemães perderam nomes importantes do setor como Leroy Sané, Thomas Müller e Mathys Tel nesta janela de transferências.

Decisão pessoal acelera saída de Anfield

O colombiano teve sua participação limitada na pré-temporada dos Reds devido ao pedido que fez a diretoria, para que fosse negociado nesta janela. A decisão de deixar Anfield partiu, portanto, do próprio jogador. O tema evidentemente surgiu durante a coletiva de imprensa do técnico Arne Slot após o amistoso contra o Milan, em Hong Kong, no último sábado (26).

“Ele está treinando muito bem, mas decidimos que ele não jogará por enquanto”, afirmou o comandante holandês.

Além do desejo de mudança, o jogador já tinha alinhado bases salariais com o Bayern. Este passo facilitou a conclusão do negócio mesmo com a resistência inglesa. Agora, segundo o jornalista Florian Plettenberg, da emissora alemã Sky Sport, o mais novo contrato de sua carreira terá vigência de quatro temporadas.

Histórico em Liverpool e desempenho consolidado

Contratado pelos Reds em janeiro de 2022, após passagem pelo Porto, o colombiano acumulou 148 partidas pelo clube de Anfield. Nesse ínterim, contribuiu com 41 gols, 23 assistências e experiência. Na temporada 2024/25, por exemplo, atuou como peça-chave no título inglês do Liverpool ao marca 13 tentos em 36 partidas pela Premier League.

Embora seu vínculo com os ingleses fosse até meados de 2027, o Liverpool entendeu que o momento favorecia a negociação, especialmente diante da valorização do jogador. O clube agora busca reposições no mercado e avalia investir parte da quantia recebida na contratação de Rodrygo, conforme noticiado nos bastidores.

Luis Díaz: reforço estratégico para Kompany

O atacante chega ao futebol alemão com a missão de renovar o setor ofensivo do Bayern, agora sob o comando de Vincent Kompany. Junto a ele, a diretoria bávara também garantiu a chegada de Nick Woltemade, ex-Stuttgart, para fortalecer o ataque.

O colombiano se encaixa no perfil de atleta dinâmico, veloz e com capacidade de finalização — atributos considerados fundamentais para o novo estilo de jogo do clube. O planejamento do Bayern mira a recuperação da hegemonia nacional e o avanço nas competições europeias.