São Paulo x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

São Paulo e Fluminense, em momentos diferentes na temporada, se enfrentam neste domingo (27/7), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas chegam empolgados após vencer seus últimos dois compromissos, contra Corinthians e Juventude, e subiu na tabela. Em contrapartida, os cariocas perderam todas as partidas desde o fim da sua participação no Mundial de Clubes e busca uma reabilitação na competição.A Voz do Esporte fará a cobertura especial deste duelo. A transmissão começa às 14h30 (de Brasília), sob o comando e narração de Christian Rafael.

Além de Christian Rafael, a cobertura da Voz do Esporte contará com Diogo Martin nos comentários e David Silva nas nas reportagens.

Não deixe de clicar na arte acima a partir das 14h30 para não perder nada deste clássico de gigantes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.