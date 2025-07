Vídeo: briga durante jogo na Argentina tem três pessoas esfaqueadas

Durante partida contra o Newell's Old Boys, torcedores do Aldosivi protagonizaram um violento confronto na arquibancada - (crédito: Reprodução de Vídeo)

O futebol argentino foi manchado neste sábado (26) durante o empate em 0 a 0 entre Aldosivi e Newell’s Old Boys, pela terceira rodada do Torneio Clausura do Campeonato Argentino. No Estádio José María Minella, torcedores do Aldosivi protagonizaram uma brutal briga com facas na arquibancada, deixando pelo menos três feridos?.

A confusão começou aos 20 minutos do primeiro tempo. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram os agressores usando facas, além de cenas de empurrões e pânico generalizado entre os fãs, inclusive famílias com crianças?.

Três homens — com idade entre 24 e 36 anos — sofreram ferimentos cortantes no tórax, cabeça e rosto. Todos foram atendidos por uma ambulância dentro do estádio, mas se recusaram a prestar depoimento ou colaborar com a polícia?.

As brigas, aliás, teriam envolvido organizadas do Aldosivi: um grupo conhecido como ‘Plaza Italia’ disputando território na arquibancada contra outro chamado ‘Novo Golf’?.

Caso sob investigação policial

O Club Atlético Aldosivi divulgou uma nota oficial na qual condenou com veemência os acontecimentos, afirmando que a violência é incompatível com os valores que sustentam como instituição e que repudia “os fatos de público conhecimento”?.

A Associação do Futebol Argentino (AFA), inclusive, manifestou o mais absoluto repúdio e ofereceu apoio para colaborar nas investigações e combater a violência nos estádios?.

As autoridades de Mar del Plata, porém, se limitaram a informar que abriram uma investigação policial sobre o caso, mas sem dar detalhes.

Não houve prisões nem denúncias formais por parte dos feridos. As autoridades ainda planejam reforçar os mecanismos de segurança. O objetivo é fiscalizar a entrada nos estádios para impedir que envolvidos em episódios de violência retornem.

