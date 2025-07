Cruzeiro x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Cruzeiro e Ceará se enfrentam neste domingo (27), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h, no estádio do Mineirão. O time celeste busca manter a liderança da competição após o empate com o Corinthians no meio da semana. Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte fará a transmissão deste jogo a partir das 14h30 (de Brasília), com um pré-jogo que te colocará dentro do estádio.

Assim que a bola rolar, Christopher Henrique estará na narração.

O duelo entre Cruzeiro e Ceará ainda contará com as reportagens de Rogério Souza e os comentários precisos de João Miguel Lotufo.

Então, você já sabe: clique na arte acima e não perca nada desta partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.