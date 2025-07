Bahia x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Depois da eliminação na Copa Sul-Americana, o Bahia tenta mudar a chave e se manter na parte de cima da tabela do Brasileirão. No começo da noite deste domingo (27), às 18h30, o Tricolor recebe o Juventude, na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos aparecem na parte de baixo da classificação. Após perderem para o São Paulo na última rodada, o Ju ocupa a zona de rebaixamento, com 11 pontos. O Tricolor, que empatou com o Fortaleza em seu último confronto pelo torneio, tem 25 pontos.

A Voz do Esporte transmite este jogo, com pré-jogo a partir das 17h (de Brasília). A narração será de Aldo Luiz.

Além de Aldo Luiz, teremos Rodrigo Seraphim nos comentários e André Bacha nas reportagens. Não perca nada desta partida clicando na arte acima a partir das 17h.

