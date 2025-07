Internacional x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste domingo (27/7), o Internacional recebe o Vasco, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em jogo válido pela 17ª rodada. 100% desde o retorno após a paralisação do futebol para o Mundial de Clubes, o Colorado surge em décimo, com 20 pontos, e já vê o G6 cada vez mais de perto. O Cruz-Maltino, porém, vem em crise: ainda não ganhou em quatro partidas após a volta do futebol. Vejamos como chegam os rivais. A Voz do Esporte fará a cobertura deste jogo, com início às 17h (de Brasília). Com a bola rolando, a narração será de Ricardo Froede.

Além de Rucardo Froede, este duelo também contará com Cleiton Santos nos comentários e Will Ferreira nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.