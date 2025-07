Com mais de 300 jogos e 12 títulos, Mayke se despede do Palmeiras: ‘Chorei bastante’

Mayke se despede do Palmeiras e deve ser oficializado como reforço do Santos - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Mayke esteve no Allianz Parque na noite do último sábado (26), horas antes da vitória sobre o Grêmio, para se despedir do Palmeiras. Em meio ao iminente acordo com o Santos, o jogador só esteve à beira do gramado para acenar para os torcedores, cumprimentar os companheiros e abraçar membros da comissão técnica. O gesto selou sua despedida do Alviverde após sete temporadas.

O lateral solicitou o desligamento do clube e recebeu liberação antecipada da cúpula alviverde, mesmo com vínculo vigente até 31 de dezembro. Em reunião realizada na sexta-feira (25), a diretoria entendeu o desejo do jogador e optou por não dificultar a saída para o rival. Ele, então, compareceu à Academia na tarde de sábado (26), se despediu, e depois seguiu ao Allianz Parque.

Sabe-se que as tratativas com o Santos estão bem encaminhadas, com oferta salarial e tempo de contrato em mesa. De acordo com apuração do ‘Diário do Peixe’, o clube da Vila propôs vínculo até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

“Despedida é sempre ruim, chorei bastante. A amizade é de longa data, né. Mas é assim, a vida é feita de ciclos. O meu termina aqui agora, mas com dever cumprido, que é o mais importante”, disse à imprensa no estádio.

Pedido de Mayke e bastidores

A tratativa para liberar o lateral envolveu contrapartidas inicialmente, e o Palmeiras chegou a propor a inclusão de JP Chermont como condição. A cúpula alviverde, aliás, agiu se forma semelhante com o Grêmio, que também sondou o atleta e recebeu a exigência de troca pelo goleiro Gabriel Grando.

Apesar da postura inicial, diretoria e comissão técnica acataram o pedido do atleta para que o negócio continuasse sem empecilhos. O clube, então, retirou as exigências para o acordo. Por fim, a saída ainda foi celebrada pelo técnico Abel Ferreira.

“Fico feliz por ver que os jogadores saem do clube e vão ser mais reconhecidos em termos salariais, tempo de contrato. Queria ficar com o Mayke até o final, não vou mentir. Mas o treinador tem muito coração. Ele pediu, explicou o que aconteceu. Não posso olhar apenas para meus interesses”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaela Rocha ? (@rafacrocha0)

Reconhecimento do treinador

Durante a coletiva, Abel reforçou a importância do lateral no vestiário paulista ao longo dos anos. O jogador integrava o elenco desde 2017 e acumulava a maior longevidade entre os jogadores do grupo.

“Reconheço tudo que ele fez! Talvez o jogador há mais tempo no Palmeiras. Um profissional inteiro, jogando ou não jogando. Me custa ver esses jogadores partirem, mas agradeço por tudo que ele fez por nós”, completou.

O defensor disputou 21 partidas na atual temporada — dez como titular —, mas passou a ocupar função secundária no elenco. Sem espaço entre os primeiros nomes, optou por buscar sequência e minutagem em outro clube. O Grêmio, que havia sondado sua situação, perdeu espaço diante da investida firme do Santos.

Histórico, números e conquistas

Desde sua chegada ao Verdão, o atleta participou de 319 jogos oficiais, balançou as redes oito vezes e forneceu 25 assistências. Em sua trajetória, atuou como peça frequente em campanhas históricas da Era Abel Ferreira.

Entre as 12 conquistas, destacam-se duas Libertadores (2020 e 2021), três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), além da Copa do Brasil de 2020, da Recopa Sul-Americana de 2022 e da Supercopa do Brasil de 2023.

Opções no elenco do Palmeiras

O Alviverde agora mantém à disposição os laterais Marcos Rocha e Giay para o setor direito da defesa. Questionado sobre uma possível reposição no elenco, Abel Ferreira afirmou que o clube permanece atento às movimentações.

“Temos o Rocha e o Giay agora. Estamos sempre atentos ao mercado. Se surgir algo, tudo certo. Se não, também tudo certo”, respondeu em coletiva de imprensa.

A equipe volta a campo na próxima quarta-feira (30), às 21h30, para encarar o Corinthians pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. Já no domingo (03), o desafio será contra o Vitória, às 20h30, no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.