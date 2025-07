Viktor Gyökeres puxa lista das 10 maiores vendas da história do Sporting; veja lista

Negociado com o Arsenal, Viktor Gyökeres vira maior venda da história do Sporting - (crédito: Foto: Divulgação/SvFF)

O Sporting concluiu a maior venda de sua história no último sábado, dia 26 de julho. Negociado com o Arsenal por 65,7 milhões de euros fixos (cerca de R$ 429.4 milhões), Viktor Gyökeres pode render até 76 milhões de euros (aproximadamente R$ 497 milhões) totais aos cofres do clube português — assumindo o topo do ranking de saídas mais valiosas dos leões.

Transferido ao Manchester United, Bruno Fernandes liderava o ranking com um negócio de 65 milhões de euros, concluído em janeiro de 2020. A diferença entre os dois negócios, ainda de acordo com informações da Comissão do Mercado e Valores Mobiliários, é de 700 mil euros.

Diversos atletas negociados pelos portugueses nos últimos anos passaram pelo clube durante a gestão de Rúben Amorim. Casos como os de Manuel Ugarte, Matheus Nunes, Pedro Porro, Geovany Quenda e Nuno Mendes ilustram esse padrão recente de valorização de ativos.

O uruguaio Manuel Ugarte, por exemplo, deixou Alvalade rumo ao PSG em 2023 por 60 milhões de euros à época. Antes da concretização da transferência, o clube adquiriu 10% do passe por dois milhões e, com isso, arrecadou 48 milhões de euros líquidos.

composição do top-10

• 1º lugar – Viktor Gyökeres: 65,7 milhões de euros fixos – podendo chegar a 76 milhões (Arsenal)

• 2º lugar – Bruno Fernandes: 65 milhões de euros totais (Manchester United)

• 3º lugar – Manuel Ugarte: 60 milhões de euros brutos e 48 milhões para o clube (PSG)

• 4º lugar – Geovany Quenda: permanece por empréstimo, mas foi adquirido pelo Chelsea por 51 milhões de euros

• 5º lugar – Matheus Nunes: 45 milhões de euros (Wolverhampton)

• 6º lugar – João Mário: 45 milhões de euros – 40 milhões pagos à vista (Inter de Milão)

• 7º lugar – Pedro Porro: 45 milhões de euros (Tottenham)

• 8º lugar – Nuno Mendes: 45 milhões de euros (PSG)

• 9º lugar – Islam Slimani: 30 milhões de euros, com bônus que elevaram o valor para 31,5 milhões (Leicester)

• 10º lugar – Nani: 25,5 milhões de euros (Manchester United)

Sporting busca protagonismo no mercado

O clube português tem mostrado protagonismo no cenário europeu de transferências. Não à toa, figura com três das dez maiores vendas da história da Liga Portuguesa. O site Transfermarkt indica que apenas o Benfica, com cinco nomes, supera o volume de negócios do rival, enquanto o Porto oficializou duas transferências na casa dos 60 milhões de euros.

Os valores envolvidos reforçam a política de valorização de jovens talentos e a capacidade do clube em negociar atletas por cifras expressivas. A venda de Gyökeres, além de histórica, posiciona o clube de maneira destacada entre os exportadores do futebol europeu.