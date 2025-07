São Paulo vence e impõe quarta derrota seguida do Fluminense

Jogadores do São Paulo e do Fluminense disputam bola - (crédito: Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

O São Paulo contou com gols de Arboleda, Ferreirinha e Tapia, fez 3 a 1 no Fluminense neste domingo (27/7), em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão, no Morumbis. Samuel Xavier descontou para os cariocas.

Com o resultado, o Tricolor Paulista chegou ao quarto jogo seguido sem derrota sob o comando de Crespo (empate com o Bragantino e vitórias sobre Corinthians, Juventude e Fluminense). O Flu, por sua vez, segue com 0% após a Copa do Mundo de Clubes, afinal, perdeu para Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e agora para o São Paulo.

O São Paulo está provisoriamente em oitavo lugar, com 22 pontos, enquanto o Fluminense está na metade de baixo da tabela, com 20 pontos.

São Paulo se impõe

O São Paulo foi amplamente superior e fez por merecer a vitória em casa. Aliás, o time comandado por Crespo logo protagonizou os principais momentos. A primeira boa chegada foi aos 16, com Luciano exigindo boa defesa de Fábio em dois tempos. Dois minutos depois, Ferreirinha apareceu novamente, em finalização da entrada da área.

Cinco minutos depois, Luciano cruzou, e e Arboleda abriu o placar de cabeça. O São Paulo manteve a intensidade, mas desperdiçou grande oportunidade aos 41. Marcos Antônio foi à linha de fundo e encontrou Bobadilla. O paraguaio chutou, mas a bola tocou no braço de Martinelli, que recebeu amarelo. Pênalti, mas que Luciano bateu mal, e viu Fábio defender.

Como foi o segundo tempo

O Fluminense voltou do intervalo com quatro mudanças, desfez o esquema com três zagueiros e incomodou o São Paulo no início do segundo tempo. No entanto, quem balançou as redes foi o São Paulo, aos 6. Ferreirinha fez grande jogada individual e mandou na área, a bola sobrou para Bobadilla que marcou. No entanto, o lance foi anulado por conta da bola ter resvalado no ombro de Luciano.

O São Paulo não se abateu nem com o pênalti perdido nem com o gol anulado. Dessa forma, manteve a intensidade e, enfim, chegou ao segundo gol. Marcos Antônio cruzou, viu Ferreirinha livre na área para fazer 2 a 0.

Apesar do domínio dos paulistas, foi o Fluminense quem marcou. Aos 31, Serna cruzou, Alan Franco até desviou, mas a bola sobrou no pé de Samuel Xavier, que fez um belo gol de primeira. Nos acréscimos, Ferraresi tocou para Tapia fazer 3 a 1 e dar números finais.

Próximos compromissos

O São Paulo volta a campo agora na próxima quarta-feira (30), às 19h30, contra o Athletico-PR, mas pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Já pelo Brasileirão, o Tricolor visita o Internacional no próximo domingo (3), às 20h30.

O Fluminense, aliás, também vai enfrentar, mas na quarta-feira, pela Copa do Brasil. O Tricolor receberá o Grêmio no sábado (2), às 21h, pelo Brasileirão.

SÃO PAULO X FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data: 26/07/2025

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Gols: Arboleda, aos 23’1ºT (1-0); Ferreirinha, aos 13’2ºT (2-0), Samuel Xavier, aos 31’2ºT (2-1) e Tapia, aos 46’2ºT (3-1),

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Cédric Soares; Marcos Antônio, Bobadilla, Alisson (Rodriguinho, aos aos 22’2ºT) e Enzo Díaz (Wendell, aos 22’2ºT); Luciano (Tapia, aos 30’2ºT) e Ferreirinha (André Silva, aos 22’2ºT) Técnico: Hernán Crespo

FLUMINENSE: Fábio; Manoel (Samuel Xavier – intervalo), Thiago Silva e Freytes; Guga, Martinelli (Hércules – Intervalo), Bernal, Lima (Ganso, aos 26’2ºT) e Canobbio (Serna – Intervalo); John Kennedy (Soteldo – Intervalo) e Everaldo Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Enzo Díaz (SAO) Martinelli, Lima e Bernal (FLU)

