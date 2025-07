Samuel Xavier expressa frustração com momento do Fluminense no Brasileirão - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC)

Após a derrota por 3 a 1 para o São Paulo, neste domingo (27), no Morumbis, Samuel Xavier expressou publicamente a frustração do elenco do Fluminense com o atual momento do clube no Campeonato Brasileiro. O lateral, que marcou o único gol carioca na partida válida pela 17ª rodada, destacou a instabilidade causada pelas trocas constantes na escalação e cobrou atitude dos companheiros dentro de campo.

“Eu acho que a gente está pecando muito. Esse negócio de mudança de jogador. Para um time grande, não pode fazer a diferença isso. Temos elenco, mas infelizmente atrapalha essas três derrotas no Maracanã, vem com pressão para jogar no Morumbi. Obrigação para vencer fora de casa. Difícil”, desabafou.

“É virar a chave rápido, jogo difícil contra o Inter. Tem que parar de dar desculpa e fazer a nossa parte dentro de campo. Somos Fluminense, time grande, temos que vencer”, declarou o jogador, visivelmente incomodado com a sequência negativa.

Momento delicado e sequência preocupante

A derrota no Morumbis representou o quarto revés consecutivo do Tricolor no Brasileirão. Antes de cair diante do São Paulo, o time de Renato Gaúcho já havia sido superado por Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, todos no Maracanã. Assim, o time das Laranjeiras segue com 20 pontos, ocupando a décima colocação na tabela. Aliás, não vence desde o retorno da pausa para o Mundial de Clubes.

Entretanto, o retrospecto recente fora de casa agrava ainda mais a situação. No próprio Brasileirão, a equipe carioca não vence como visitante desde o triunfo sobre o Vitória, no início da competição.

Trocas no Fluminense não surtem efeito

Renato Gaúcho promoveu mudanças táticas e de escalação na tentativa de reverter a má fase. Para o duelo contra o São Paulo, escalou o time com três zagueiros, abriu mão de laterais de origem pelo lado esquerdo e iniciou com Germán Cano no banco. Canobbio atuou como ala, mas a estratégia não surtiu efeito.

Durante a partida, o treinador optou por substituições em bloco ainda no intervalo, sacando quatro titulares: John Kennedy, Martinelli, Manoel e Canobbio. Entraram Soteldo, Hércules, Samuel Xavier e Serna. A última alteração veio aos 25 minutos do segundo tempo, com Ganso substituindo Lima.

Apesar das alterações, o time seguiu com dificuldades defensivas, especialmente no jogo aéreo, onde sofreu dois dos três gols adversários.

Domínio paulista e gols anulados

O São Paulo dominou as ações desde o início e contou com gols de Arboleda, Ferreirinha e Gonzalo Tapia para confirmar a terceira vitória consecutiva no torneio. O zagueiro equatoriano abriu o placar de cabeça após cruzamento de Luciano, que também desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, mesmo com um gol anulado por toque de mão, os donos da casa ampliaram com mais um gol de cabeça, desta vez marcado por Ferreirinha. O Tricolor carioca chegou a esboçar reação com o gol de Samuel Xavier, mas não conseguiu pressionar com consistência. No fim, Tapia aproveitou contra-ataque para fechar o placar em 3 a 1.

A pressão por resultados aumenta às vésperas da partida contra o Internacional, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto acontece na próxima quarta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio.

