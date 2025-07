Inter e Vasco empatam em jogo eletrizante no Beira-Rio, com Léo Jardim expulso por cera

Internacional e Vasco empataram por 1 a 1 em um grande jogo neste domingo (27), pela 17ª rodada do Brasileirão, que teve o goleiro Léo Jardim expulso por cera, aos 40 minutos do segundo tempo. Rayan abriu o placar para o clube de São Januário, enquanto Carbonero, após a expulsão do goleiro, garantiu o empate no Beira-Rio.

O duelo em Porto Alegre foi eletrizante e Vasco dominou o primeiro tempo. Por outro lado, o Inter assumiu o controle do jogo na segunda etapa e conseguiu empatar após muita pressão.

Com o resultado, o Inter encerrou a sequência de vitórias após a volta do Mundial de Clubes e chegou aos 21 pontos, na 11ª posição. O Vasco, por sua vez, está com os mesmos 15 pontos do Santos, mas saiu da zona de rebaixamento e aparece em 16º lugar.

Além disso, o Vasco ainda não venceu após a retomada das competições. Disputou cinco partidas, com duas derrotas e três empates, além de ter sido eliminado da Sul-Americana.

O jogo

O Vasco começou bem e dominou o jogo até os 35 minutos do primeiro tempo. Antes do gol, o time já havia perdido boas chances com Vegetti, duas vezes, e com Paulo Henrique, que obrigou Rochet a fazer uma grande defesa. Aos 30 minutos, Rayan abriu o placar após contra-ataque puxado por David. Na reta final da partida, o Internacional cresceu. Clayton Sampaio, de cabeça, e Alan Patrick, em cobrança de falta, acertaram a trave. Borré também teve boa chance, mas parou em Léo Jardim. Já nos minutos finais, Rochet salvou novamente em finalização de David.

Na volta do intervalo, o Inter subiu a marcação e pressionou o Vasco, que se segurou com defesas de Léo Jardim e uma boa cobertura de Maurício Lemos, que salvou uma bola em cima da linha. Os donos da casa seguiram com a pressão e novamente pararam no travessão do Vasco. Na melhor chance dos visitantes, Tchê Tchê e Hugo Moura puxaram contra-ataque, Vegetti chegou a balançar a rede, mas estava impedido na jogada. Até que, aos 40 minutos, o árbitro deu o segundo cartão amarelo por cera ao goleiro Léo Jardim e expulsou o goleiro. Quando o jogo recomeçou, aos 45, Vegetti tentou cortar uma bola na entrada da área e acabou ajeitando para Carbonero balançar a rede e confirmar o empate.

