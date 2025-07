Leonardo Jardim diz que derrota do Cruzeiro faz parte do processo

Apesar de um ótimo começo, o Cruzeiro acabou levando a pior, perdendo de 2 a 1 pro Ceará, neste domingo, 27/7, pelo Brasileiro. Nacoletiva, o técnico Leonardo Jardim comentou sobre o que faltou em campo. Segundo ele, a postura mais ofensiva adotada pelo time durante o duelo não deu o resultado esperado.

“Nós tivemos por cima do jogo depois, e acabamos por perder o rigor em algumas situações, alguns passos falhados. E o adversário reagiu. E quando nós estávamos empatados e procuramos a vitória com a colocação dos jogadores mais ofensivos, no nosso contra-ataque o adversário acabou fazendo 2 a 1. A história foi o Cruzeiro tentar colocar todos os seus jogadores em campo, criar um jogo mais ofensivo”, afirmou.

Jardim e a responsabilidade na derrota

Essa derrota marcou o fim de uma série de sucessos por parte do Cruzeiro. Sobre isso, o técnico não deixou de demonstrar a sua decepção pelo resultado, mas também sabe que faz parte do processo.

“O futebol é um processo, e a derrota também faz parte do processo”, afirmou o técnico. Segundo ele, a derrota dói, e que agora eles precisam ver o que podem melhorar para seguirem com uma nova série de vitórias. Ao mesmo tempo que ele afirma que tudo faz parte do processo, ele também assume a responsabilidade por não levar o Cruzeiro à vitória no dia de hoje.

“Em todos os campeonatos existem as vitórias, as derrotas e os empates. Como já lhes disse, não é no momento de ganhar o jogo que eu acho que somos os melhores do mundo. Nos momento em que tivemos uma derrota também. Foi um jogo que não aconteceu. Com certeza que eu sou o responsável por perdemos o jogo. Mas faz parte do processo do futebol.”

