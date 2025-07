Vegetti se revolta com a arbitragem após empate com o Inter: ‘A gente foi roubado’

Vegetti dispara contra arbitragem após empate do Vasco com o Internacional - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Um lance polêmico marcou o empate por 1 a 1 entre Internacional e Vasco, neste domingo (27), no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão. Aos 40 minutos do segundo tempo, quando o Cruzmaltino vencia por 1 a 0, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza expulsou Léo Jardim, dando o segundo cartão amarelo por cera ao goleiro. Após o recomeço da partida, o Inter buscou o empate e Vegetti atacou a decisão da arbitragem na saída de campo.

De acordo com o atacante argentino, em depoimento após a partida, o Vasco “foi roubado” no empate em Porto Alegre.

“Acontece com todos os goleiros em todo o mundo. O que ele (árbitro) fez hoje é inacreditável. A gente foi roubado. A expulsão decidiu o jogo, uma loucura. Quero que vocês falem, porque senão fala a gente e saímos prejudicados. Trabalhamos para c*… Inacreditável o que aconteceu, inacreditável. Gostaria que vocês falassem, uma loucura. Foi um roubo, c*… A gente está cansado disso. Contra o Grêmio, pênalti em São Januário e não marca. Agora, expulsa o goleiro, inacreditável. Mas, queria que vocês falassem, o que aconteceu hoje… Não tenho palavras para explicar”, disparou Vegetti.

Dessa maneira, o Vasco chega a 15 pontos e saiu da zona de rebaixamento. O clube de São Januário tem o mesmo número de pontos do Santos, mas leva vantagem no número de vitórias. Assim, está na 16ª posição, a primeira fora do Z-4 e uma acima do Peixe.

