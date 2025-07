Carbonero celebra gol de empate do Inter contra o Vasco no Brasileirão

Carbonero em disputa de bola com Hugo Moura no Beira-Rio - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O atacante Carbonero foi o grande destaque do Internacional no empate por 1 a 1 com o Vasco, neste domingo (27), no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão. Ele entrou no intervalo da partida, quando o time gaúcho perdia por 1 a 0 e vinha de um primeiro tempo em que foi dominado pelo adversário, e teve papel fundamental na reação colorada.

Mesmo ainda se recuperando fisicamente, Carbonero fez a diferença e mudou o jogo para o Inter no segundo tempo. Aos 45 minutos, ele marcou o gol que garantiu o empate para o Inter, poucos minutos depois da expulsão do goleiro Léo Jardim, do Vasco, por cera.

“Ontem falei com o professor, manifestei que estava ainda um pouco cansado. Falamos de entrar no segundo tempo e foi isso. Para mim, como atacante, é muito importante marcar. Entrar e ter a oportunidade outra vez. Não sou um amuleto, creio que cada um dos companheiros e eu trabalhamos para o Inter sempre sair com o resultado positivo. Hoje não conseguimos, mas é descansar que temos uma partida importante na próxima quarta-feira (30)”, disse Carbonero após a partida.

