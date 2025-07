Flamengo vence o Atlético e assume a liderança isolada do Brasileirão

Flamengo e Atlético-MG fizeram , neste domingo, 27/7, um jogo tenso no Maracanã. Teve muita pegada e virilidade nas jogadas que resultaram em número elevado de cartões. O clássico pela 17ª rodada do Brasileirão teve maior intensidade no primeiro tempo, com boas chances e Rony perdendo um gol incrível para o Galo. Na etapa final, o Flamengo, impondo seu toque de bola, chegou ao gol aos 30 minutos, com Léo Ortiz. Assim, para explosão da torcida (54.547 presentes), venceu por 1 a 0. Assim, assumiu a liderança isolada da Série A, agora com 36 pontos e um jogo a menos do que o vice-líder Cruzeiro, com 34. Mas o Galo é o 13º, com 20 pontos.

Este é o primeiro de três jogos quase seguidos entre os arquirrivais. Afinal, na próxima quinta-feira (31/7), se enfrentarão pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mais uma vez no Maracanã. A volta, em Minas, será dia 6/8.

Primeiro tempo lá e cá

Flamengo e Atlético fizeram um bom primeiro tempo, com boas oportunidades criadas. A estratégia do Atlético era interessante. Saravia foi um lateral fixo na defesa, e o zagueiro Alan Franco, na lateral esquerda. Assim, Menino se tornou um ala direito e Scarpa, ala esquerdo. A forte marcação tentava anular Arrascaeta e Pedro, mas sem deixar de atacar. Tanto que teve a melhor chance da etapa, quando Rony, aproveitando um erro tosco da defesa do Fla, driblou Rossi e chutou. Mas Varela salvou na linha. Teve também um chute despretensioso de Scarpa que parecia que sairia, mas bateu no travessão.

Já o Fla fez seu tradicional jogo de muita posse (66%), mas sem conseguir espaços. Pedro teve a melhor chance. Mas o que o Flamengo mais reclamou foi de uma falta em Plata que parecia pênalti, mas o juiz foi ao VAR e marcou falta quase na risca (falta que não deu em nada), e de um pênalti em Arrascaeta não marcado.

Veja aqui como foi a apresentação da dupla Saúl e Emerson Royal

Leo Ortiz marca e o Flamngo vence

O jogo prosseguiu muito truncado no segundo tempo, com os times fechando espaços e poucas oportunidades. Filipe Luís, para dar maior ofensividade ao time, entrou com Luiz Araújo e Wallace Yan, tirando Plata e Arrascaeta. E, aos 30 minutos, veio o gol dos cariocas. Luiz Araújo cobrou para a área uma falta pela esquerda. Léo Ortiz voou e testou para o gol. Abriu o placar e fez seu sexto tento com a camisa rubro-negra. E iniciou a festa da torcida. Enfim, o time está de volta à liderança.

FLAMENGO 1×0 ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data: 27/7/2025

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público presente:54.437

Público pagante: 51.342

Renda: R$ 3.222.665,00

Gol: Leo Ortiz, 30’/2ºT (1-0)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña (Cleiton, 40’/2ºT); Allan (Evertton Araújo, Intervalo), Jorginho e Arrascaeta (Wallace Yan, 15’/2ºT); Plata (Luiz Araújo, 15’/2ºT), Bruno Henrique e Pedro (Juninho, 32’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

ATLÉTICO: Everson; Sarávia (Biel, 32’/2ºT), Igor Rabello, Júnior Alonso e Alan Franco; Gabriel Menino (Junior Santos, 22’/2ºT), Fausto Vera (Natanael, Intervalo), Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk, Cuello e Rony (Igor Gomes, 33’/2ºT). Técnico: Cuca.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)

Cartões amarelos: Allan, Pedro, Viña, Wallace Yan (FLA); Everson, Fausto Vera, Saravia, Hulk (ATL)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.