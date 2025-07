Filipe Luís celebra chegadas de Saúl e Royal após vitória sobre o Atlético-MG

Filipe Luís durante a vitória do Flamengo no Maracanã - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã, neste domingo (27), e voltou à liderança do Brasileirão. O zagueiro Léo Ortiz marcou o gol da vitória, e o jogo também marcou a apresentação de Saúl Ñíguez e Emerson Royal para os torcedores no estádio antes da bola rolar. Após a partida, o técnico Filipe Luís falou sobre a situação física dos recém-chegados e projetou a estreia de ambos.

De acordo com o treinador, Saúl ainda precisa de tempo para ganhar ritmo, já que não joga desde maio.

“O Saúl estava treinando, mas sem bola, focado mais na parte física. Está condicionado, mas precisa de mais treinos. Já o Emerson fez pré-temporada normalmente com o time anterior, então deve estar pronto antes”, explicou Filipe Luís.

Filipe também comentou como pretende utilizar o meio-campista espanhol no elenco rubro-negro.

“Vejo o Saúl podendo jogar em todas as funções do meio. Ele tem chegada na área, cabeceia bem, faz gols e tem uma qualidade técnica muito grande. É um jogador competitivo, vai agregar muito ao grupo. Estamos felizes com a chegada dele”, completou.

