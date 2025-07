Cuca lamenta derrota para o Flamengo: ‘No mínimo, ter saído com um empate’

O técnico Cuca deixou o Maracanã frustrado com o resultado da partida deste domingo (27), em que o Atlético-MG perdeu por 1 a 0 para o Flamengo, pela 17ª rodada do Brasileirão. Para o treinador, a atuação do time merecia um placar diferente. O Galo criou boas chances, principalmente no primeiro tempo, mas pecou nas finalizações. Segundo Cuca, o empate seria o mínimo diante do que o time apresentou em campo.

“Foi um grande duelo, principalmente no primeiro tempo, onde os times estavam mais inteiros. Um jogo com uma intensidade muito alta nossa, dentro da proposta. Deu tudo certo, menos a falta do gol. Tivemos chances. Não só com o Rony, mas outra em que estávamos três contra dois, mais outras que o Rossi pegou… poderíamos ter saído em vantagem e o jogo se oferecia mais para nós”, destacou o técnico.

Cuca também avaliou o desempenho do time na etapa final, em que o Atlético teve uma queda de ritmo.

“No segundo tempo, baixou a intensidade, até pelo jogo de quinta-feira. O Flamengo também baixou um pouco e não teve grandes chances; não me lembro de grande defesa do Everson na segunda etapa, mas eles tinham um domínio um pouco maior. Poderíamos ter saído com a vitória ou, no mínimo, com o empate. Mas perdemos num gol de bola parada”, completou.

Com a derrota, o Atlético estaciona nos 20 pontos e desce para a 13ª colocação. O próximo desafio do time será novamente contra o Flamengo, desta vez pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

