Atlético fecha acordo pelo volante Alexsander

O volante Alexsander, de 21 anos, será o novo reforço do Atlético. Segundo a Rádio Itatiaia, o clube confirmou que já houve um acerto para a contratação do jogador paraibano e vai apresentá-lo em breve. Dessa forma, o acordo está na fase final de documentação e a expectativa é de que o atleta desembarque em Belo Horizonte até terça-feira (29/7).

O jornalista Venê Casagrande divulgou que o Atlético deve pagar 6,5 milhões de euros, além de 1,5 milhão de euros em metas. Ao todo, a negociação pode chegar a 51 milhões de reais.

Para o Atlético, Alexsander é visto como um coringa. Afinal, também pode ser remanejado para a função de lateral esquerdo.

Jogador fez 17 partidas em time árabe

Nascido em 8/10/2003 em Barra de Santa Rosa, na Paraíba, Alexsander é cria do Fluminense, onde ingressou na categoria S-20 e ascendeu ao profissional em janeiro de 2023. Portanto, integrou o time campeão da Copa Libertadores. O Tricolor carioca negociou o atleta com o Al-Ahli em agosto de 2024 por 9 milhões de euros. Assim, no clube da Arábia Saudita, ele atuou em 17 partidas, não marcou gol e deu uma assistência. Alexsander também fez parte das seleções brasileiras Sub-20 e Sub-23.

Alexander chega ao Atlético após a contratação de outro reforço para o segundo semestre: Biel. O atacante de 24 anos veio por empréstimo de 1 ano ao Sporting, de Portugal. Ele estreou neste domingo (27/7) contra o Flamengo e, embora só tenha entrado em campo aos 32′ do segundo tempo, no lugar de Saravia, teve um bom desempenho.

O Atlético perdeu para o Rubro-Negro, no Maracanã, por 1 a 0.

