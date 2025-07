Após pré-temporada no Rio, Boniface projeta 2025/26 no Leverkusen

Boniface em partida do Bayer Leverkusen - (crédito: Foto UWE KRAFT/AFP via Getty Images)

Um dos principais nomes do futebol alemão, o atacante Victor Boniface atendeu o Jogada10 antes do retorno da delegação do Bayer Leverkusen à Alemanha. Assim, vale lembrar que a equipe passou dez dias no Rio de Janeiro em julho, fez várias sessões de treino no Ninho do Urubu e perdeu de 5 a 1 para o Flamengo Sub-20 no início de sua pré-temporada de olho em 2025/2026.

“O Rio de Janeiro é muito bonito, e o Flamengo tem uma estrutura incrível. Foi bom fazer parte da pré-temporada lá. Foi a minha primeira vez aqui e fiquei encantado. É legal ver a forma como curtem o futebol e é algo importante. Também foi a minha primeira vez na América do Sul. O calor não foi um adversidade. Afinal, sou nigeriano, acostumado com essas condições. Confesso que no Brasil acompanho mais o Santos, por conta do Neymar”, admitiu Boniface.

O nigeriano de 24 anos vai para a terceira temporada no Bayer Leverkusen. Assim, sendo um dos destaques do time que fez história em 2024, ele está no hall de grandes ídolos do clube. Sem dúvidas. Na temporada anterior, o time fez outros grandes jogos, mas ficou apenas com o vice-campeonato do Alemão.

Boniface pronto para a temporada

O primeiro jogo da temporada será contra o Sonnenhof, no dia 15/8, às 13h, pela estreia na DFB Pokal. Uma semana depois, o time de Boniface encara o Hoffenheim já pela primeira rodada da Bundesliga.

“Minha expectativa é que tanto eu quanto o Leverkusen façamos uma grande temporada em 2025/2026. Vamos trabalhar muito para isso. Quero aproveitar e ser campeão. Acredito que nossos principais rivais serão o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund e o RB Leipzig. Será uma temporada especial também pela seleção nigeriana. Afinal, estamos brigando por uma vaga na Copa do Mundo de 2026”, acrescentou.

Outros tópicos da entrevista com Boniface

Você é bem famoso no Brasil. Sabia disso?

Eu não sabia. Fico muito feliz por isso. É uma surpresa pra mim.

Erik Ten Hag x Xabi Alonso: estilos.

Acho que são ambos grandes técnicos, que valorizam muito pressionar sempre o adversário e valorizam a posse de bola. Buscam a vitória o tempo todo.

Qual é o lugar da Bundesliga no futebol mundial atualmente?

Acredito que a Bundesliga esteja no topo do futebol mundial, no top-3, eu diria. Acredito que ao lado da La Liga e da Premier League.

O que faltou ao Bayer Leverkusen em 2024/2025 para repetir os títulos de 2023/2024?

Refletindo sobre o nosso time, acho que fizemos uma grande temporada. A Bundesliga é uma competição muito difícil e repetir o feito da temporada 2023/2024 era muito difícil. Fizemos grandes jogos, brigamos firme pelo título, mas não veio. Além disso, o Bayern fez grande temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.