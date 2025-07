Botafogo recusa proposta do Burnley, da Inglaterra, por Vitinho

Vitinho em ação com a camisa do Botafogo na temporada - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Burnley, da Inglaterra, fez uma proposta para o retorno do lateral-direito Vitinho, atualmente no Botafogo, por 4 milhões de euros (cerca de R$25,9 milhões na cotação atual). Somado a este valor, também sinalizou com a possibilidade do abatimento dos valores restantes da compra parcelada do jogador. No entanto, o Alvinegro não gostou dos valores e optou por recusar a transação. Assim, a informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube carioca acredita que o atleta pode ter uma projeção maior no mercado e que os valores são baixos pelo potencial que ele pode apresentar.

Vale lembrar que na última temporada, o Botafogo adquiriu o lateral por 8 milhões de euros fixos (R$ 49,3 milhões, na cotação da época). Nesse sentido, o jogador se firmou como titular da posição, em uma disputa com o uruguaio Mateo Ponte e tem dado conta do recado pelo setor.

Desde então, o lateral fez 49 partidas com a camisa Alvinegra, com dois gols e duas assistências. Além disso, foi titular da posição também na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Por fim, o interesse nos jogadores alvinegros tem sido intenso nesta janela de transferências. Artur chamou a atenção do Spartak Moscou, da Rússia, enquanto Marlon Freitas teve proposta do Shabab Al Ahli, do Emirados Árabe Unidos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.