Hacker confirma sociedade com Robinho em projeto de apostas esportivas

Os períodos de banho de sol no Complexo Penitenciário de Tremembé, interior de São Paulo, também servem para Robinho e Walter Delgatti Netto discutirem planos futuros para um empreendimento conjunto. Segundo relatos, a proposta, que partiu do ex-Santos, gira em torno do lançamento de uma plataforma de apostas esportivas. A dupla alinha papeis distintos para um objetivo em comum com o projeto.

Funcionários da penitenciária e o advogado de Delgatti, Ariovaldo Moreira, confirmaram o projeto a pessoas próximas. Os detentos têm como objetivo aproveitar a visibilidade pública do ex-jogador e o conhecimento técnico do hacker para atuar com lucros no mercado digital. Contudo, o lançamento só será viável em caso de progressão de regime para ambos.

De acordo com o próprio Delgatti, a iniciativa partiu de Robinho. O hacker afirma que o ex-jogador sugeriu a criação da empresa ainda durante os primeiros contatos no pátio da unidade. O projeto, embora comentado de forma recorrente entre internos e advogados, ainda não conta com registros formais em cartórios, juntas comerciais ou plataformas.

Forças complementares

A estratégia traçada envolve, portanto, a combinação de forças complementares entre os detentos. De um lado, entende-se que a imagem esportiva do ex-atacante, reconhecido internacionalmente, teria papel crucial; do outro, a habilidade do hacker em sistemas digitais. Juntos, vislumbram uma plataforma que possa competir no setor de apostas, cuja expansão no Brasil tem atraído investimentos e novas empresas.

Ainda segundo o jornal O Globo, Delgatti pretende estruturar o negócio ainda de dentro da prisão, para que tudo esteja pronto quando houver a saída formal. Mesmo com o entusiasmo, ainda não há qualquer documento formal capaz de viabilizá-lo. A defesa do ex-jogador, por sua vez, optou por não comentar sobre o assunto à imprensa.

Crimes de Robinho e Delgatti travam avanço

O cenário legal de ambos os envolvidos interfere diretamente na viabilidade do projeto. Isso porque o ex-Santos cumpre pena de nove anos por estupro coletivo, conforme sentença da Justiça italiana homologada no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça brasileiro recusou todos recursos apresentados pela defesa por ora, e o ex-jogador aguarda definição sobre possível migração para o regime semiaberto.

Já Walter Delgatti responde por crimes cibernéticos, como a invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça e a tentativa de forjar um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele foi condenado a oito anos e três meses, e teria arquitetado parte das ações com a deputada Carla Zambelli, atualmente foragida na Itália.

Relação muda rotina do ex-jogador

Sabe-se que o ex-Santos reduziu drasticamente suas atividades dentro da penitenciária desde o início de 2025. Abandonou o futebol, por exemplo, e mostrou-se mais introspectivo seguindo uma rotina reservada. Fontes ouvidas pelo O Globo apontam que o ex-atleta vem sofrendo emocionalmente, sobretudo pela distância dos filhos.

Apesar disso, tem participado ativamente na carreira do filho, atualmente no profissional do Santos. Ele deu aval para mudança do nome do garoto no meio esportivo e também recebeu documentos do clube para autorizar a renovação contratual com a promessa da Vila Belmiro.