Fábio quebra sequência sequência do Fluminense ao defender pênalti; entenda

Fábio, do Fluminense, defende cobrança de Luciano, do São Paulo, no Morumbis - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense perdeu por 3 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, e conheceu a quarta derrota consecutiva pelo Campeonato Brasileiro, desde que voltou do Mundial de Clubes. Contudo, o placar poderia ter sido ainda maior se não fosse o goleiro Fábio, que defendeu a cobrança de pênalti de Luciano, no fim do primeiro tempo.

Diante disso, o arqueiro rompeu uma sequência de 243 partidas de Brasileirão sem que um goleiro tricolor defendesse um pênalti na competição. Os dados são do portal “Flupedia”

Antes disso, a última vez em que um arqueiro se destacou neste fundamento foi em 2018. Na época, Júlio César evitou que Luan, do América-MG, marcasse um gol no Maracanã e ajudou a equipe a seguir firme na elite do futebol nacional.

Desde então, o Fluminense teve 31 pênaltis contra sua meta. Apenas Bruno Rodrigues, que defendia o Cruzeiro, desperdiçou sua cobrança, ao acertar a trave em 2023 no Mineirão. Desses 31, 13 foram contra Fábio, 10 contra Marcos Felipe, sete contra Muriel e um contra Rodolfo, segundo o “ge”.