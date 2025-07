Diniz detona árbitro após expulsão de Léo Jardim, do Vasco: ‘Ele não é médico’

Após o empate por 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio, o técnico Fernando Diniz, do Vasco, ficou na bronca com a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza. Afinal, o profissional expulsou Léo Jardim por cera, no reta final da partida, e contribuiu para a reação colorada, que igualou o marcador e evitou uma possível derrota em seu estádio.

“Em relação à expulsão, criou uma nova jurisprudência no futebol. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez aqui hoje. Não tem cabimento. É a coisa que mais vai ser falada do jogo. Foi um bom jogo. Não lembro uma expulsão desse tipo na minha carreira como jogador ou técnico. Ele não é médico. O Léo Jardim estava falando que estava com dor. Se ele se machucou, não é problema dele (Flávio). Ainda tem falta de critério, porque no primeiro tempo tem a imagem do massagista do Inter mandando o Rochet cair no chão, porque estávamos melhores que eles. O Roger fez algumas alterações. Nem critério ele teve. Quero ver quantos goleiros vão ser expulsos”, disse.

“O Jardim me disse que ele falou: “levanta, senão vou te expulsar”. Ele é o único corajoso? Queremos ter uma relação amistosa com a arbitragem. Mas contra o Grêmio tivemos um lance determinante, que o árbitro interrompe um ataque do David, e deixamos dois pontos no caminho. Hoje ele foi determinante de novo. O de hoje é muito pior. Não tem cabimento sob nenhum aspecto. Ele disse que estava com dor na perna. Aí ele vai lá e expulsa o jogador. Ou não acontece mais, ou acontece sempre. Não queremos sermos beneficiados, queremos critério”, completou.

Momento da equipe na temporada

Durante a coletiva, o técnico também fez uma análise e afirmou que a equipe tem respondido bem aos treinamentos, mesmo com a sequência de cinco jogos em vencer. De acordo com a visão do comandante, o Cruz-Maltino criou chances diante de Grêmio, Del Valle e Inter, apesar de não ter saído de campo com as vitórias.

“O time tem respondido muito bem. Os resultados não estão acompanhando a produção do time nas partidas. Poderíamos ter vencido o Grêmio por 3 a 0, o Del Valle também, talvez até classificar. E hoje também. Dessa forma, não soubemos aproveitar as chances. É o que eu quero. O time continuar produzindo e na defesa não termos nenhum vacilo”, frisou.

“Claro que me preocupa (falta de vitórias). Mas me preocupa menos que se não tivesse criando. Uma hora a bola do Vasco vai passar a entrar e a do adversário não. Esse lance do segundo tempo era um lance muito fácil. Desde que cheguei ao Vasco eu vejo o time só evoluindo com os inúmeros problemas que têm o Vasco. O time consegue responder muito bem. Ninguém imaginava que ia chegar aqui e fazer o 1º tempo que fez. O time tem trabalhado muito, se não for o que mais trabalha que peguei na minha carreira, está entre os que mais trabalha. As vitórias vão começar a acontecer”, concluiu.

Por fim, o Vasco se manifestou oficialmente, neste domingo (27), e fez duras críticas à atuação do árbitro Flavio Rodrigues de Souza, no Beira-Rio. De acordo com o clube, o desempenho do juiz foi “desastroso”, e a diretoria pediu à CBF o afastamento imediato do profissional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.