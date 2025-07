??rbitro alega que Léo Jardim, do Vasco, retardou o jogo de ‘maneira desrespeitosa’

Léo Jardim tomou um cartão vermelho durante o empate do Vasco no Beira-Rio - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Uma polêmica tomou conta da reta final do empate por 1 a 1 entre Internacional e Vasco, no Beira-Rio. Afinal, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza expulsou o goleiro Léo Jardim, do Cruz-Maltino, na reta final da partida, por cera. Na súmula da partida, o profissional alegou que o arqueiro retardou o reinício de jogo de “maneira desrespeitosa” e por este motivo aplicou o cartão vermelho.

“Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo – Após ser advertido anteriormente por retardar o reinício de jogo, expulsei com segundo cartão amarelo o Sr. Leonardo Cesar Jardim, nº1 da equipe do Vasco da Gama, por de maneira desrespeitosa retardar o reinício de jogo da sua equipe caindo ao solo sem motivo aparente. Mesmo sendo solicitado tanto por mim quanto pelo assistente n 1, negou-se a levantar. Ressalto ainda que o mesmo ficou caído durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido, não o fazendo”, escreveu o árbitro.

Aos 24 minutos do segundo tempo, Flávio optou por aplicar o cartão amarelo ao goleiro por cera. No entanto, aos 38, o jogador voltou a alegar dores e novamente caiu no gramado.

No primeiro momento, o árbitro fez uma advertência verbal, mas ao ver que o atleta não se levantou, decidiu aplicar o segundo amarelo, que resultou na expulsão.

Assim, o técnico Fernando Diniz teve que tirar o atacante Nuno Moreira para colocar o goleiro reserva, Daniel Fuzzato, por conta do lance. Em seguida, aos 45, o Internacional chegou ao empate, com gol de Carbonero, e evitou o revés.