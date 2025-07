Leitura Labial expõe reclamação de Hulk com Filipe Luís sobre Wallace Yan: ‘Não dá’

Hulk reclama com Filipe Luís sobre Wallace Yan após a vitória do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução)

O pós-jogo da vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG ficou marcado por uma conversa — até então misteriosa — entre Hulk e Filipe Luís, ainda no gramado do Maracanã. Instantes após o triunfo por carioca por 1 a 0, câmeras da transmissão captaram o atacante conversando, quase como aconselhando, o técnico rubro-negro, que o responde enquanto cumprimenta outros atleticanos na saída dos times.

Nesta segunda-feira (28), a leitura labial do momento sanou qualquer dúvida sobre o tema central do diálogo: Wallace Yan. A conversa, revelada pelo perfil ‘Velloso’, especialista neste tipo de análise, se referia à insatisfação de Hulk com a postura do jovem rubro-negro.

Nota-se inicialmente, através da leitura labial, o técnico do Flamengo confirmando a identidade do jovem ao atacante. Na sequência, o treinador ‘acata’ um conselho de Hulk, mas reitera sobre a personalidade do atleta. “Ah, o Wallace. É ele. Eu falo, mas ele é assim, não muda. Ele é muito difícil”, disse o comandante rubro-negro em resposta à queixa do atleticano.

Leitura labial do Hulk e Filipe Luís depois do apito final. ???? O jogador do Galo pergunta sobre o Wallace Yan para o técnico do Flamengo. pic.twitter.com/QvcobmuLEY — VELLOSO (@vellosogg) July 28, 2025

Estilo provocador e impacto em campo

Wallace Yan, de apenas 20 anos, já se destacou em outras partidas por seu estilo combativo e irreverente. Sua entrada no duelo contra o Atlético-MG ocorreu em um momento de mais intensidade do jogo, não à toa, rapidamente se envolveu em discussões. Apesar de só ter ido a campo na etapa final, o jovem tem se mostrado peça importante no trabalho do técnico.

O jovem renovou com o Rubro-Negro recentemente e agora detém uma multa rescisória de valores próximos a R$ 300 milhões no mercado nacional e 60 milhões de euros no internacional. O vínculo inclui reajuste salarial compatível com a atuação em alto nível pelo elenco principal.

Vitória com dificuldades e polêmica no VAR

A irritação de Hulk também parte, de certa forma, pela frustração com o resultado. Afinal, o Galo adotou uma marcação firme e dificultou bem a vida do líder do Brasileirão. O balde d’água veio aos 30 minutos da etapa final, da cabeça de Léo Ortiz, que aproveitou a cobrança de falta de Luiz Araújo para cabecear certeiro e garantir três pontos para os mandantes.

Mas Hulk não foi o único incomodado da noite, aliás, pelo contrário. Jogadores como Viña e Bruno Henrique protestaram contra decisão da arbitragem num lance polêmico e decisivo — que poderia ter resultado em pênalti ou expulsão — do embate. Jorginho lançou Plata aos 35′ do primeiro tempo, e o atacante acabou derrubado por Fausto Vera na entrada da área.

Ramon Abatti Abel assinalou pênalti no primeiro momento, mas reconsiderou a decisão após análise do VAR. Acontece que os rubro-negros ficaram inconformados com o cartão amarelo ao invés da expulsão de Fausto Vera no lance. Bruno Henrique, inclusive, chegou a dizer que o árbitro afirmou que se fosse apenas falta, seria passível de vermelho.

“Ele domina, a bola não vai para frente. Ela vem para trás, ele perde um pouco o controle. Eu entendo que não é um Dogso claro”, avaliou Márcio Henrique de Góis, árbitro de vídeo da partida. O comentarista PC Oliveira, da Globo, concordou com a análise ao apontar que o domínio de Plata não representava chance clara de gol.

Calendário do Flamengo

Urubu e Galo se enfrentam novamente no próximo compromisso, no mesmo palco, mas em horário e competição distintos. O reencontro entre os clubes está marcado para as 21h30 da próxima quinta-feira (31), no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.