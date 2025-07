Samuel Lino já tem data para desembarcar no Rio e assinar com o Flamengo

Ativo no mercado, o Flamengo se aproxima de confirmar mais um reforço para a sequência da temporada. Afinal, Samuel Lino está de malas prontas para se apresentar ao clube carioca, visto que desembarca no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (29), no Aeroporto Internacional Tom Jobim. A informação é do portal “ge”.

No momento, o jogador está em Portugal para resolver questões burocráticas antes de viajar para o Brasil. Ele fará um voo de Madrid para São Paulo ainda nesta segunda-feira,(28), onde encontrará seu empresário para seguirem juntos ao Rio.

Dessa forma, no Ninho do Urubu, Lino passará por exames médicos pra assinar o contrato com o Rubro-Negro e ser mais um reforço neste segundo semestre.

O clube carioca acertou a contratação, na última sexta-feira (25), ao convencer o atleta, de 25 anos, a voltar ao futebol brasileiro. O Atlético de Madrid passa por uma reformulação em seu elenco e optou por liberá-lo para abrir uma vaga destinada a estrangeiros. A negociação gira em torno de 24 milhões de euros. Desse valor, 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) fixos e mais 2 milhões de euros (R$ 13 milhões) em bônus por metas. Esta, portanto, será a contratação mais cara da história do clube. Foco na Seleção Brasileira Outros clubes europeus tinham interesse no atacante, como Napoli (Itália) e o Sporting (Portugal). No entanto, o Rubrp-Negro apresentou uma proposta com o pagamento de um montante à vista e o restante em outras duas parcelas em janeiro e julho de 2026. Por fim, apesar de preferir ficar na Europa, Samuel Lino acredita que retornar ao Flamengo (teve uma passagem pela base e foi campeão da Copinha 2018) pode ser interessante para entrar no radar do técnico da seleção, Carlo Ancelotti.

