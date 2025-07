Clube árabe sinaliza proposta por Marlon Freitas, mas Botafogo recusa

Marlon Freitas se destaca com a camisa do Botafogo e exerce papel de liderança - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Destaque do Botafogo desde a última temporada, Marlon Freitas tem chamado a atenção do mercado internacional. Afinal, o jogador recebeu uma proposta do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes, por US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões). Entretanto, o Alvinegro optou por não abrir conversas por considerar o valor baixo e recusou a oferta. A informação é do portal “ge”.

Internamente, o clube carioca considera o volante como uma peça-chave dentro e fora das quatro linhas. Nesse sentido, ele é titular absoluto no meio de campo e exerce o papel de um dos líderes do elenco, algo que ganhou destaque na campanha do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Apesar da boa proposta salarial, o jogador está feliz no Alvinegro e não pretende sair neste momento. Com a chegada de Davide Ancelotti, o camisa 17 pode ser importante neste período de transição para ajudar o comandante a implantar suas ideias junto ao grupo, que terá pouco tempo para treinar.