Botafogo rejeita proposta de clube russo pelo atacante Artur

Artur em ação com a camisa do Botafogo na temporada - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Além das ofertas por Marlon Freitas e Vitinho, o Botafogo recusou mais uma proposta por um dos jogadores de seu elenco. Afinal, chegou à mesa do clube carioca uma possível transação de Artur para o Spartak Moscou, da Rússia, por 15 milhões de euros (R$ 98 milhões), porém deseja contar com o atleta na sequência da temporada.

Dessa forma, o Glorioso não quer negociar mais um jogador titular de seu elenco, como aconteceu recentemente com as saídas de Gregore, Jair e Igor Jesus. A informação é do portal “ge”.

No último mês, o clube russo fez as primeiras sondagens pelo atleta e optou por formalizar a proposta. Por outro lado, no momento, o Botafogo prefere não avançar nas possíveis conversas.

Além disso, o atacante pretende permanecer no futebol brasileiro. Isso porque estava no Zenit, da Rússia, no ano passado, e não quer retornar ao país europeu neste momento da carreira. Um dos principais pontos é por causa do filho pequeno e o desejo da manutenção da família em solo carioca.

Por fim, o interesse nos jogadores alvinegros tem sido intenso nesta janela de transferências. Marlon Freitas chamou a atenção do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes, enquanto Vitinho teve proposta do Burnley, da Inglaterra.

