Santos ganha semana livre para recuperar elenco e integrar reforços

Após uma desgastante sequência de quatro partidas em dez dias, o Santos enfim terá uma semana livre para treinar antes de voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso está marcado para a próxima segunda-feira (04/8), às 20h, no Morumbis, diante do Juventude.

A pausa chega em boa hora para o técnico Cleber Xavier, que terá a oportunidade de recuperar jogadores lesionados, aprimorar o entrosamento da equipe e ajustar a integração dos novos reforços. O elenco santista folga nesta segunda-feira (28/7) e retoma os treinamentos na terça (29/7), no CT Rei Pelé.

Dois nomes importantes do elenco podem reforçar o time contra o Juventude. O atacante Guilherme, desfalque desde o confronto contra o Internacional, está em recuperação de uma lesão corto-contusional no tornozelo direito. Segundo Cleber Xavier, há otimismo quanto ao retorno do camisa 11.

Outra expectativa é pela volta do volante Willian Arão. Contratado recentemente, o jogador sofreu um edema muscular na panturrilha direita que o afastou dos jogos contra Inter e Sport. O jogador teve poucos minutos em campo na vitória sobre o Flamengo e pode ter nova chance caso evolua bem fisicamente ao longo da semana.

Santos quer preparar reforços para nova sequência

A semana de treinos também será fundamental para acelerar o processo de adaptação dos novos reforços. Afinal, o atacante paraguaio Gustavo Caballero, apresentado oficialmente na última quinta-feira, estreou no sábado diante do Sport, mas teve pouco tempo de jogo e entrosamento com o restante do elenco. Com características semelhantes às de Guilherme, o atleta pode ganhar espaço já no próximo jogo.

Além disso, outro que está prestes a ser integrado ao grupo é o lateral-direito Mayke. Afinal, o jogador de 32 anos se despediu do Palmeiras no último sábado e deve se apresentar ao Santos nesta semana. Com condições físicas e documentais, o reforço chega pronto para disputar posição em uma das posições mais carentes do elenco.

A lateral direita tem sido um desafio para Cleber Xavier. O setor já contou com improvisações, como Escobar, e testes com Igor Vinícius. Outros nomes disponíveis são JP Chermont e Aderlan, que, no entanto, vêm tendo pouca utilização.

