Facundo Torres entra para ranking histórico de uruguaios no Palmeiras

A vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Grêmio, no último sábado (26/7), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve um sabor especial para o atacante Facundo Torres. Afinal, autor do gol decisivo na Arena Barueri, o uruguaio não apenas garantiu os três pontos ao Verdão. Mas também atingiu uma marca relevante na história do clube.

Com o gol marcado diante dos gaúchos, Facundo chegou a oito gols pelo Palmeiras. Assim, ele igualou a marca de Víctor Diogo, lateral-direito que vestiu a camisa alviverde entre 1985 e 1989. Ambos agora dividem a quarta colocação no ranking de uruguaios com mais gols pelo clube. O líder isolado é Villadoniga, com 52 tentos anotados.

Além do feito histórico, o camisa 17 também vive um bom momento na temporada. Afinal, Facundo é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão 2025, com quatro gols. Além disso, aparece como o quarto maior goleador do elenco em todas as competições, atrás apenas de Estêvão (12), Flaco López (11) e Maurício (10).

Com o triunfo sobre o Grêmio, o Verdão chegou a 32 pontos e consolidou sua terceira vitória consecutiva, mantendo-se firme na parte de cima da tabela, agora na terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

Assim, o Palmeiras volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (31), a equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final da competição. Facundo Torres, embalado pelo bom momento individual, deve ser novamente uma das apostas ofensivas do time alviverde no clássico decisivo.

