Corinthians deve ter Garro, Memphis e Yuri juntos após quatro meses

O técnico Dorival Júnior poderá contar, pela primeira vez, desde que assumiu o Corinthians, com o tão aguardado trio ofensivo formado por Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. A reestreia dos três juntos pode acontecer justamente no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (30/7), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A última vez que o trio iniciou uma partida foi na decisão do Campeonato Paulista, em 27 de março, também contra o rival alviverde. Na ocasião, o Timão confirmou o título estadual. Desde então, os três sofreram com diferentes problemas físicos e, por isso, não voltaram a atuar juntos.

O mais recente a retornar foi Yuri Alberto, que passou dois meses afastado devido a uma fratura em uma vértebra lombar. O centroavante voltou a campo na rodada passada do Brasileirão, atuando por 48 minutos no empate diante do Botafogo.

A expectativa pelo reencontro dos três não é apenas simbólica. Com 13 gols, Yuri é o artilheiro do Corinthians na temporada, seguido por Memphis, com sete tentos. Os dois, ao lado de Garro, foram peças fundamentais nas melhores fases da equipe desde o fim de 2023. Tanto na recuperação no último Brasileirão quanto na conquista do Paulistão deste ano.

Dorival ansioso para ter o trio no Corinthians

Desde que assumiu o comando do Timão, no final de abril, Dorival dirigiu a equipe em 16 partidas, mas ainda não teve a oportunidade de escalar os três ao mesmo tempo.

“Eu não escondo de vocês que ainda não tive os três jogadores de ataque jogando juntos. Estou aqui há 90 dias e isso ainda não aconteceu. São jogadores que se complementam dentro das partidas”, comentou o treinador após o empate com o Cruzeiro, no último dia 23.

Diante do Botafogo, ele voltou a reforçar o peso da ausência de seu principal goleador.

“O Yuri tem uma característica única no elenco, ataca espaços, dá profundidade. Ele tem o ímpeto do gol, isso é algo muito importante. Ficamos dois meses sem ele e tivemos muitas dificuldades por tudo o que ele representa para nós”, completou.

Assim, a possível escalação do trio ofensivo no Dérbi pode ser um trunfo importante para o Corinthians, que tenta abrir vantagem no confronto mata-mata. Além disso, o Timão quer repetir o bom desempenho coletivo visto nas raras ocasiões em que os três dividiram o campo desde o início.

