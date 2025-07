Fluminense monitora meia Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns

Lucas Ribeiro é um dos destaques do Mamelodi Sundowns, da África do Sul - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O Fluminense segue no mercado na busca por reforçar seu elenco. Com isso, o clube tem interesse na contratação de Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, da África do Sul. O meio-campista chamou a atenção do Tricolor durante a disputa do Mundial de Clubes e as conversas tiveram início nos últimos dias. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Vale lembrar que o jogador, de 26 anos, enfrentou a equipe carioca na última rodada da fase de grupos do torneio da Fifa. Um clube do Qatar chegou a sondar a situação do atleta, mas a transação não foi para frente.