Grêmio inicia semana com ‘duelo direto’ e espera acerto com Roger Guedes

A semana promete ser de emoções para o Grêmio tanto dentro como fora de campo. O Imortal se encontra em reta final de preparação para o jogo decisivo contra o Fortaleza. As equipes medem forças na luta contra o rebaixamento. O clube também guarda uma ansiedade sobre um avanço nas tratativas pelo atacante Roger Guedes.

O cenário é de cobrança pela inconstância que o time apresenta em seu desempenho. Isso porque o técnico Mano Menezes prometeu que o Tricolor Gaúcho teria uma melhora em sua performance na segunda parte da temporada. Especialmente depois do período livre para treinos durante a disputa do Mundial de Clubes, em que se indicava que haveria ajustes na equipe. No entanto, em um primeiro momento, o Grêmio não correspondeu a essa expectativa. Afinal, nos seis compromissos que teve desse o retorno das partidas, venceu somente a decisão da Recopa Gaúcha sobre o São José.

Na sequência, engatou uma nova fase negativa com cinco jogos sem vitórias. No caso, foram dois empates e três derrotas. Neste período, aliás, foi eliminado da Sul-Americana. Com este contexto, parte da torcida já inicia um processo de pressão sobre o comandante por melhores resultados. Por isso, o duelo contra o Fortaleza, confronto atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão ganha uma certa relevância. Afinal, dá a possibilidade de amenizar o ambiente. A partida ocorrerá nesta terça-feira (29), às 20h30, na Arena.

Grêmio tem otimismo com a chegada de Roger Guedes

Nos bastidores, a diretoria do Tricolor Gaúcho também aguarda uma resposta do Al-Rayyan, do Qatar, envolvendo a proposta que enviou pelo atacante Roger Guede. A investida foi no modelo de empréstimo válido até o final de 2025, com a obrigatoriedade de compra em janeiro de dez milhões de dólares (quase R$ 55 milhões na cotação atual).

Há um acerto que os empresários Marcelo Marques, pré-candidato à presidente do clube, e Celso Rigo financiem o valor de compra. A oferta também prevê o pagamento de mais R$ 5 milhões em bonificações por metas alcançadas. A propósito, as tratativas com o jogador estão bem encaminhadas. Roger Guedes concordou com a proposta salarial do Tricolor Gaúcho perto dos R$ 1,5 milhão (caso objetivos sejam atingidos, vencimentos podem chegar aos R$ 2 milhões).

O atacante é natural de Ibirubá, no interior do Rio Grande do Sul, e torcedor do Grêmio desde a infância. Portanto, ele aceitou diminuir seus vencimentos mensais de quase R$ 4,5 milhões para realizar o seu sonho de criança.

