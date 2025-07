Maior torcida do Brasil: Flamengo amplia liderança, Corinthians tem queda e Palmeiras ‘estabiliza’

Flamengo segue no topo da lista de maior torcida do Brasil - (crédito: Fotos: Adriano Fontes/Flamengo Cesar Greco/ Palmeiras Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Quem é a maior torcida do Brasil? Sempre existe esse questionamento no mundo do futebol. Nesta segunda-feira (28), o jornal O Globo divulgou pesquisa sobre as maiores torcidas de clubes de futebol do território brasileiro. O levantamento foi feito em parceria com o instituto Ipsos-Ipec e escutou 2 mil brasileiros com mais de 16 anos de forma presencial entre os dias 5 e 9 de junho de 2025, em 132 municípios de todas as regiões do país.

De acordo com o levantamento, o Flamengo, portanto, segue absoluto como maior torcida do Brasil, inclusive ampliando sua liderança sobre o Corinthians. O Timão, entretanto, “despencou” na preferência nacional, apresentando a maior queda entre todos os clubes que somaram respostas: foi de 15,5% do geral nacional para 11,9%.

Por outro lado, o Flamengo teve uma ligeira queda de 21,8% para 21,2%, mas, ainda assim, apresenta larga vantagem sobre a “concorrência”. Além deles, o Palmeiras se “estabilizou”, enquanto o São Paulo, a exemplo do Timão, também viu seus números apresentarem queda.

Bahia, Atlético-MG e Botafogo, aliás, apresentaram crescimento neste levantamento. O melhor montante foi do Esquadrão, que subiu de 1,7% para 2,2% do total nacional. O Galo, portanto, vem na sequência, indo de 2,1% para 2,3%, enquanto o Glorioso cresceu de 1,3% para 1,5%.

Desinteresse

A pesquisa, aliás, apontou um dado curioso: o crescimento do número de brasileiros que dizem não torcer para nenhum clube. Esse comportamento ajuda a explicar a queda coletiva nas torcidas das principais equipes. Assim, o levantamento permite múltiplas respostas e considera até duas citações espontâneas por entrevistado, o que amplia a base de torcedores considerados. Afinal, a margem de erro geral é de 2 pontos percentuais.

Pesquisa das maiores torcidas do Brasil

Flamengo: 21,2% (21,8% em 2022, queda dentro da margem de erro) Corinthians: 11,9% (15,5% em 2022, queda acima da margem de erro) Palmeiras: 6,5% (7,4% em 2022, queda dentro da margem de erro) São Paulo: 6,4% (8,2% em 2022, queda acima da margem de erro) Vasco: 3,4% (4,2% em 2022, queda dentro da margem de erro) Grêmio: 3% (3,2% em 2022, queda dentro da margem de erro) Cruzeiro: 2,3% (3,1% em 2022, queda dentro da margem de erro) Atlético-MG: 2,3% (2,1% em 2022, subida dentro da margem de erro) Bahia: 2,2% (1,7% em 2022, subida dentro da margem de erro) Santos: 2% (2,2% em 2022, queda dentro da margem de erro) Internacional: 1,7% (2,2% em 2022, queda dentro da margem de erro) Botafogo: 1,5% (1,3% em 2022, subida dentro da margem de erro) Sport: 1,3% (1,2% em 2022, subida dentro da margem de erro) Fluminense: 0,9% (1,1% em 2022, queda dentro da margem de erro) Seleção Brasileira: 0,9% (0,7% em 2022, subida dentro da margem de erro) Vitória: 0,8% (0,7% em 2022, subida dentro da margem de erro) Fortaleza: 0,7% (1,3% em 2022, queda dentro da margem de erro) Ceará: 0,7% (0,8% em 2022, queda dentro da margem de erro) Santa Cruz: 0,6% (0,6% em 2022) Athletico-PR: 0,5% (0,5% em 2022) Remo: 0,5% (0,4% em 2022, subida dentro da margem de erro)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.,