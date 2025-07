Serna, do Fluminense, confirma proposta do Atlético Nacional, da Colômbia

Com a intensa janela de transferências, um jogador do elenco do Fluminense tem chamado a atenção do Atlético Nacional, da Colômbia. Trata-se de Kevin Serna, que confirmou o interesse do clube, que está nas oitavas da Libertadores, em seu futebol para a sequência da temporada.

“A verdade é que sim. Estava na mesa, mas são temas que trabalham muito externos, eu foco no trabalho dentro do campo. Estou muito contente com o grupo, com os dirigentes e a torcida, que tenho muito carinho, e na verdade trato de trabalhar para devolver esse carinho dentro de campo. Eu foco mais em jogar e fazer as coisas bem. Lá fora, o meu representante é encarregado das coisas que tem para mim, mas estou aqui no Fluminense”, declarou ao canal Jornada 1902.

Por outro lado, o Tricolor tenta contratar Marino Hinestroza para repor a venda de Arias para o Wolverhampton-ING. Contudo, o clube colombiano não pretende liberá-lo, no momento, por causa do mata-mata do torneio continental.

Copa do Brasil pela frente

Reserva no duelo com o São Paulo, Serna entrou no segundo tempo e conseguiu participar ativamente da partida. Afinal, esteve no lance do gol de Samuel Xavier, mas a equipe carioca não conseguiu reagir ao sofrer o terceiro tento logo depois. O camisa 90 projetou o duelo com o Internacional pela Copa do Brasil para o Flu voltar a vencer na temporada.

“Agora vem a Copa do Brasil, que é outro torneio. É o momento para fechar esta etapa aqui no Brasileirão e, depois, focar na Copa, fazer um bom jogo e conseguir o resultado positivo que precisamos para retomar a confiança que todos nós necessitamos. Esperamos conquistar a vitória. Vai ser difícil também, porque o Internacional é um grande time. Vamos ver o que acontece.

