Vini Jr curte férias em Ibiza com brasileira apontada como affair

Vini Jr está aproveitando os seus últimos dias de férias em Ibiza, na Espanha. E ao que tudo indica, o jogador do Real Madrid está acompanhado da influenciadora brasileira Catherine Bascoy.

Após passar uns dias no Brasil onde marcou presença no casamento de Éder Militão e realizou seu aniversário de 25 anos, o atacante escolheu um destino paradisíaco para aproveitar antes de se reapresentar no Real Madrid. Aliás, ele postou uma foto em frente a um espelho e marcou a localização.

No entanto, quem também está no local, é Catherine Bascoy. A influenciadora compartilhou nas redes sociais alguns detalhes do hotel cinco estrelas onde está hospedada com uma bela vista para o mar da ilha.

Dessa forma, a brasileira limitou os comentários no perfil após seguidores questionarem sobre o seu namoro com outro rapaz e apontarem um novo relacionamento, dessa vez com Vini Jr.

Vini Jr apareceu com influenciadora no Rio

Antes de embarcar para Ibiza, Vini Jr chegou a curtir uma praia no Rio de Janeiro na última semana. Aliás, ele aproveitou o dia justamente na companhia da Catherine Bascoy. Porém, Victoria Ruiz, outra influenciadora apontada como affair do jogador recentemente, também estava no local. Ambas, portanto, marcaram presença no aniversário de 25 anos do jogador.

Especulações sobre Virginia Fonseca

Nas semanas anteriores, surgiram especulações nas redes sociais apontando uma possível aproximação entre Vinicius e Virginia. Isso porque internautas identificaram interações discretas entre os dois e outros indícios ligados às festas do jogador. O site Metrópoles, inclusive, chegou a noticiar sobre um suposto clima de proximidade entre os dois durante o evento.

Outra affair

Além de Catherine, Victoria Ruiz e Virgínia Fonseca, um outro nome surgiu como affair de Vini Jr nos últimos dias: Beatriz Marinho. Segundo os boatos, ela tem curtido um momento mais reservado e íntimo com o camisa 7 do Real Madrid.

Assim, após passar uma temporada na Europa, a modelo retornou ao Brasil e, inclusive, marcou presença nas duas festas de aniversário do astro. Beatriz conseguiu passar batida, visto que os principais boatos da celebração envolviam Virginia Fonseca. Contudo, ainda de acordo com apuração do perfil ‘Gossip do Dia’, Marinho vem se encontrando frequentemente com o jogador há algum tempo.

Desde os rumores sobre Virginia ao suposto envolvimento com Beatriz Marinho, Vini Jr, por sua vez, prefere manter a discrição sobre seus relacionamentos.

