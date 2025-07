CBF informa a clubes que haverá impedimento semiautomático no Brasileirão 2026

A CBF comunicou aos clubes que haverá impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro em 2026. A novidade vai chegar para as Série A e B. De acordo com o “Uol”, a informação foi passada aos dirigentes que fazem parte da comissão nacional de clubes, que se reuniu nesta segunda-feira.

Além disso, o chefe da comissão de arbitragem, Rodrigo Cintra confirmou a implementação do aparato tecnológico aos clubes nesta segunda-feira (28).

No entanto, a CBF ainda não oficializou e informou em nota que “a implantação de novas tecnologias para a arbitragem, como o impedimento semiautomático, ainda está em fase de estudos”.

Com o impedimento semiautomático, o VAR ganha uma ferramenta mais precisa, que substituirá a colocação e o traçar de linhas para checar lances mais ajustados de impedimento.

A tecnologia prevê recurso tecnológico para desenvolver uma recriação em 3D do lance. Ou seja, uma colaboração das máquinas com os responsáveis pela arbitragem.

O sistema ficou popularizado na Copa do Mundo do Qatar, em 2022. No entanto, a Liga dos Campeões do mesmo ano passou a utilizar o recurso, assim como em duas edições da Supercopa Europeia e na Copa do Rei de 2024. Além disso, também entrou em uso na Premier League e no Mundial de Clubes.

