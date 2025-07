Carrascal já tem data para desembarcar no Rio e assinar com Flamengo

O Flamengo, enfim, se prepara para receber Jorge Carrascal. O jogador, contratado para disputar posição com Arrascaeta, chega no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (30). Aliás, o clube já começa a montar logísticar para receber o atleta que estava no Dínamo de Moscou, da Rússia.

O Fla aguardava a liberação do clube russo para organizar a chegada do jogador. Na terça-feira à noite, Carrascal vai embarcar para o Brasil em voo de Moscou via Dubai. O meia deixa a Rússia, faz escala em Dubai e desembarca no Rio na tarde de quarta-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim.

O Rubro-Negro vai pagar 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões na cotação atual) ao clube russo, pela contratação do jogador. O acerto entre os clubes aconteceu na semana passada, mas o brasileiro ficou aguardando o fim da negociação entre os russos e Atlético-MG pelo meia Rubens.

Carrascal começou sua carreira no Millonarios, da Colômbia, e teve suas primeiras experiências na Europa pelo Sevilla B e pelo Karpaty, da Ucrânia. No entanto, ele se destacou no River Plate. Em seguida, ele foi comprado pelo CSKA Moscou em 2022 e, desde o ano seguinte, estava no Dínamo de Moscou. Na última temporada, o colombiano marcou oito gols e deu três assistências em 35 jogos, sendo 27 deles como titular.

O Flamengo, aliás, já anunciou o meia Saúl e o lateral direito Emerson Royal. Além deles, o atacante Samuel Lino chega ao Rio de Janeiro na terça-feira para assinar o contrato. Ambos devem ser apresentados até o final desta semana.

