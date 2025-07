Karoline Lima inova em look para jogo do Flamengo e revela ciúmes de Léo Pereira - (crédito: Reprodução / Instagram)

Karoline Lima, namorada do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, está sempre marcando presença nas partidas da equipe carioca no Maracanã e não foi diferente na vitória do Rubro-Negro contra o Atlético Mineiro, no último domingo (27).

A influencer, portanto, costuma personalizar roupas nas cores do clube carioca para acompanhar os jogos. Dessa forma, ela ‘inovou’ no look escolhido para a partida. Karoline foi um cropped com a frase “Léo Pereira é meu”, escrita em inglês, como ela mostrou em seu Instagram.

Além disso, a influencer admitiu que tem ciúmes do jogador enquanto escolhia a roupa para o confronto. Ela compartilhou o momento em um vídeo chamado ‘arruma-se comigo’ nas redes sociais.

“Léo Pereira é meu, todo mundo já sabe, mas a gente precisa escrever em uma camisa pois.. namorada ciumenta”, disse.

Flamengo venceu o Atlético

O Flamengo venceu o primeiro duelo contra o Atlético Mineiro nesta temporada. As equipes vão se encontrar pelo menos mais três vezes, sendo duas nos próximos dias.

Afinal, o Rubro-Negro e o Galo brigam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Assim, o primeiro confronto será nesta quinta-feira (31), no Maracanã, e o jogo de volta na Arena MRV na próxima semana. Também em Minas será o jogo pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Neste primeiro encontro, portanto, o clube carioca levou a melhor e venceu por 1 a 0. O gol do jogo, portanto, saiu aos 30 minutos do segundo tempo. Após uma cobrança de falta de Luiz Araújo, Léo Ortiz completou de cabeça para o fundo do gol.

Vale ressaltar, aliás, que o resultado foi importante para o Flamengo reassumir a liderança com dois pontos de vantagem do segundo colocado, Cruzeiro. O Rubro-Negro ainda tem um jogo a menos em relação a Raposa.

