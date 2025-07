Barcelona quer dobrar valor do patrocínio com Spotify

O Barcelona está em negociação para renovar seu contrato de patrocínio com o Spotify e quer quase dobrar o valor do acordo atual. De acordo com o jornal ‘Sport’, da Catalunha, a diretoria do Barça pretende receber 120 milhões de euros (R$ 768 milhões) por temporada, quase o dobro dos 65 milhões de euros(R$ 416 milhões) que o clube recebe atualmente.

A proposta inicial prevê um aumento imediato para 70 milhões de euros (R$ 448 milhões) por ano. Se o contrato for prorrogado até 2034, o valor subiria para 80 milhões de euros (R$ 512 milhões). No entanto, o objetivo do Barcelona é alcançar os 120 milhões anuais caso ocorra a renovação da parceria por mais nove anos.

O clube argumenta que sua visibilidade global cresceu, impulsionada principalmente por Lamine Yamal que passou a ter status de astro após a grande temporada em 2024/25. Ainda de acordo com o jornal ‘Sport’, o presidente Joan Laporta já orientou o departamento comercial a buscar outros patrocinadores caso o Spotify não aceite os novos valores. O contrato atual vai até 2026.

