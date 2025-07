Fábio tenta explicar má fase do Fluminense: ‘Não tem resposta direta’

O goleiro Fábio buscou explicações para o péssimo momento vivido pelo Fluminense na temporada. Afinal, a equipe Tricolor vem de cinco derrotas consecutivas, sendo quatro pelo Brasileirão, e perdendo pontos preciosos no torneio.

Após a derrota por 3 a 1 para o São Paulo, no último domingo (27/7), o arqueiro falou sobre o que pode estar atrapalhando a equipe carioca. Para ele, falta concentração e dedicação nos jogos.

LEIA MAIS: Fábio quebra sequência do Fluminense ao defender pênalti; entenda

“Difícil para todos. É uma pergunta que é feita também para nós dentro do grupo, da comissão, todos fazem essa pergunta. Não tem uma resposta direta que a gente possa usar. A gente sabe que tem que melhorar em todos os aspectos. Concentração, dedicação, e isso é o Brasileiro, né. Algumas equipes oscilaram no começo. E agora vêm depois da parada conseguindo fazer bons jogos e conseguindo as vitórias”, iniciou o arqueiro.

Fábio seguiu na longa resposta, dada na zona mista do Morumbis após o prélio. Para ele, a reposta para o mau desempenho do Fluminense após o Mundial não tem “resposta única”.

“A gente começou muito bem, fazendo jogos muito positivos, conseguimos resultados expressivos que nos deram tranquilidade para ir para o Mundial e fazer uma campanha onde todo mundo valorizou. Mas ficou para trás. Agora a gente tem que retornar o mais rápido possível às vitórias. Todos nós temos que dar o melhor, melhorar em todos os aspectos. Dentro dos jogos, se concentrar cada vez mais para que a gente venha a evitar lances de desconcentração. Mas não é uma única resposta, são várias situações que são coisas do Campeonato Brasileiro e por isso se torna um campeonato tão difícil”, avaliou o goleiro.

Fluminense despenca na tabela do Brasileirão

Com a derrota para o São Paulo, o Fluminense segue despencando na tabela do Brasileirão. Ao retornar no Mundial de Clubes, onde terminou na quarta posição, o Tricolor carioca era o sétimo colocado, com 20 pontos – dois a menos que o Palmeiras (quinto à época), por exemplo. Atualmente, após as quatro derrotas, o Flu já é o 12º, com os mesmos 20 pontos. São 12 a menos que o próprio Verdão, agora em terceiro na tabela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.