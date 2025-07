Cruzeiro acerta ida de volante para Ucrânia

O Cruzeiro resolveu a situação do volante Fernando Henrique. Sem espaço na Raposa, o jogador estava no CRB e agora vai defender o FC Olexandriya, que disputa a primeira divisão na Ucrânia. Dessa forma, o clube já anunciou oficialmente o atleta, que assinou contrato até o fim de 2028.

Fernando chegou na Raposa em 2023, após uma negociação frustrada em 2022. Aliás, logo na pré-temporada de 2023, ele sofreu uma lesão no joelho que adiou a estreia pelo clube, o que aconteceu apenas em junho. No entanto, ele não conseguiu se firmar no Cruzeiro, onde atuou em apenas sete partidas. Ele tinha contrato até o dia 31 de dezembro.

Sem espaço na Raposa, portanto, o jogador viveu uma sequência de empréstimos desde 2024. Primeiro, para o Vila Nova. Porém, o volante também não conseguiu espaço na equipe e acabou retornando para a Raposa ainda no primeiro semestre.

Já no início desta temporada, defendeu a Portuguesa-SP em 10 partidas. Depois, o empréstimo foi para o CRB, onde disputou 11 jogos entre Série B e Copa do Brasil. Assim, ele rescindiu com a equipe alagoana para acertar com o clube ucraniano.

Aliás, vale ressaltar que o Cruzeiro não recebeu nenhuma compensação financeira pelo acordo nesta saída de Fernando. No entanto, a Raposa segue com parte dos direitos econômicos do jogador e pode receber em vendas futuras.

